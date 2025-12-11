希迪智駕招股 回撥最多20% 入場費2656元

中國商用車智能駕駛產品及解決方案供應商希迪智駕 （3881），由今日（11日）起至下周二（16日）招股，擬發行約540.8萬股H股，5%在港公開發售，該股按「18C規章」申請上市，即回撥最多20%，招股價為263元，集資約14.22億元，每手10股，入場費2,656.52元，將於12月19日正式掛牌，中金公司、中信建投國際及平安證券香港為聯席保薦人。

引入5名基石投資者

該股引入湘江智騁、智駕一號、工銀瑞信、工銀瑞信國際及前海開源群巍共5名基石投資者，認購金額合共約5.46億元。

專注智能駕駛商用車

希迪智駕專注於對用於採礦及物流的封閉環境自動駕駛卡車、V2X（車路協同）技術及智能感知解決方案的研發，並提供以專有技術為基礎的產品及解決方案，主要專注於封閉環境中的智能駕駛。根據灼識諮詢資料，在中國（包括香港、澳門及台灣）所有智能駕駛商用車公司中排名第六，市場份額約為5.2%。

招股書又指出，截至最後實際可行日期，為中國某礦區交付了56輛自動駕駛礦卡，與約500輛有人駕駛卡車混合行駛，組成全球最大的混編作業採礦車隊。按2024年收入計，在中國自動駕駛礦卡解決方案市場排名第三。此外，集團的列車自主感知系統（TAPS）是中國唯一實現列車獨立安全感知的產品。

去年虧損擴大逾倍至5.8億

業績方面，去年收入錄4.1億元（人民幣，下同），按年升逾2倍，期內虧損5.81億元，按年擴大約1.28倍；以今年首6個月計，收入則按年升58%至4.08億元，期內虧損擴大逾2.7倍至4.55億元。

至於是次集資所得款項淨額用途，約55%用於未來5年的研發；約15%用於提高國內外商業化能力及進一步加強與國內及全球客戶的合作；約20%用於進一步整合產業鏈上下游資源的潛在投資及併購機會；以及約10%用於營運資金及一般公司用途。

