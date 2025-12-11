恒指「高開低走」收跌10點 滙豐升2% 晶片股弱 華虹挫4.8% ｜港股收市

一如市場預期美國聯儲局減息0.25厘，同時宣布購買短期國債 ，但聯儲局主席鮑威爾會後聲明放鷹，直言未來會有一段時間按兵不動，加上滬深股市走弱拖累港股表現，恒指周四高開低走，恒指全日收報25530點，跌10點，大市成交減少至1824億元，不足兩千億元，為一周以來最少。北水轉流入7.91億元。

恒指高開170點後，最多升261點，其後隨著滬深股市由升轉跌，兼部分科技股亦向下，恒指升幅悉數蒸發，並最多倒跌點，全日收報25530點，跌10點。國指收報8934點，跌20點；科指收報5534點，跌46點。

阿里巴巴下滑1.7%

微軟計劃於周五推出全新智能體AI模型，惟減息利好科網股。其中科網股表現各異，部分重磅股拖累大市。阿里巴巴(9988)下滑1.7%，收報150.6 元；騰訊（700）跌0.2%，收報601.5 元；京東（9618）跌0.4%，收報114.3元。美團（3690）則揚1.5%，收報101.5 元；小米（1810）升1%，收報42.18 元。

美國再減息，本地銀行最優惠利率（P）維持不變，本地銀行股逆市稱市。滙豐(005)曾「破頂」 高見115.3元，收市升2.1%，收報114 元；恒生(011)升0.1%，收報153 元 東亞銀行（023）升0.5%，收報13.17元； 中銀香港（2388）揚0.5%，收報37.54元；渣打（2888） 走高1.5%，收報177元。

內地晶片股普遍弱勢，中芯國際（981）挫2.3%，收報67.15 元 ；上海復旦（1385）下滑2.6%，收報40.44 元；天域半導體（2658）走低6%，收報45.76 元；華虹半導體（1347）下降4.8%，收報72.4 元。

京東工業首掛平收

個股方面，首掛新股京東工業（7618）平收，收報14.1元。

外電報道，中興通訊（763）可能向美國政府支付逾10億美元，已解決其有關公司海外賄賂的指控。該股瀉13.1%，收報27.5 元；泡泡瑪特（9992）委任LVMH大中華區集團總裁吳越為非執行董事，引發雙方合作的憧憬。泡泡瑪特逆市升1.6%，收報193.4 元。

———

1210：受美國宣佈減息影響，恒指今早高開169點，但其後升幅逐步收窄，中午僅升22點或0.09%，報25563點，成交953億元；科指方面，走勢同樣高開低收，中午更「倒跌」36點或0.65%，報5544點。

翰森製藥及藥明康德齊升逾2%

藍籌股中，滙控（005）半日升近2%，力撐大市；相反，阿里（9988）及中芯（981）則逆市跌0.8%及2.5%，拖累恒指走勢。若單計股價變幅，翰森製藥（3692）及藥明康德（2359）分別升2.3%及2%，兩隻藥股齊齊成為半日表現最佳藍籌。

個別板塊方面，內地晶片股普遍弱勢，除了中芯之外，天域半導體（2658）跌5.9%、地平線機械人（9660）跌2.9%，上海復旦（1385）及華虹半導體（1347）亦分別跌2.9%及2.5%。

-----

美國聯儲局一如預期宣布減息0.25厘，主席鮑威爾在記者會上同時宣布周五起開始購買首輪400億美元國債，並預計購買規模將於數月維持較高水平。美股三大指數周三全線向上，其中道指升497點或1.05%，報48057點；標指升46點或0.67%，報6886點；納指升77點或0.33%，報23654點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦升0.64%至7780點。

甲骨文盤後急跌逾11%

焦點股中，甲骨文（ORCL）公佈第二財季業績，總收入按年升14%至160.58億美元；經調整每股盈利升54%至2.26美元；剩餘履約義務（RPO，衡量訂單指標）升680億美元至5,230億美元，較市場預期的5,190億美元為佳。不過，市場憂慮其大規模的人工智能訂單可能需要更長時間才能兌現，該股盤後急跌逾11%至197.27美元。

港股方面，恒指今早高開169點，報25710點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）據報獲META使用通義千問來優化其新AI模型，股價高開逾1%；騰訊（700）亦升1%；美團（3690）升0.2%；京東（9618）及小米（1810）則無起跌。此外，滙控（005）開市升2.4%，為表現最佳藍籌。

京東工業公開發售超購近60倍

新股消息方面，由京東集團分拆的京東工業（7618）今日首日掛牌，該股公開發售部分錄得59.5倍超額認購，一手中籤率35%，國際發售超購約6.9倍，惟開市報13元，跌7.8%。

個股消息中，石藥（1093）公布，集團開發的重組全人源抗Act RIIA/IIB單克隆抗體（JMT206）獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，在美國開展臨床試驗，獲批的臨床適應症為肥胖或超重合併至少一種體重相關合併症人群的體重管理。該產品亦已於今年11月獲國家藥監局批准在中國開展臨床試驗。該股開市報7.76元，跌0.13%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股10.18億元，小米（1810）、農業銀行（1288）及阿里巴巴（9988）分別獲淨買入6.2億元、3.95億元、3.43億元；而盈富基金（2800）、騰訊（700）及中芯（981）分別遭淨賣出15.59億元、6.06億元及4.51億元。

