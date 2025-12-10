港明年推行證券無紙化 中央證券登記：已做好準備

香港中央證券登記有限公司（Computershare）位於灣仔的投資者服務櫃檯完成全新設計升級，提升股東服務體驗，並為預期明年推行的無紙證券市場計劃做好準備，正申請成為核准證券登記機構。

中央證券登記亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律說，自2004年於同一位置設立投資者服務以來，數以千計股東曾使用其櫃檯服務 。他說，無紙證券市場將提升香港市場效率，該公司已準備好在這個重要的轉型中發揮作用。

服務櫃檯現已開放為股東提供查詢及文件登記，受過專門訓練的工作人員將協助投資者提供股份轉讓、領取股票證書等與持股相關的各類服務。 新設計的服務櫃檯設有票務系統以改善時間管理，並設有投資者教育空間，為明年無紙證券市場的啟動作好準備。中央證券登記同時推出了新的「股東小貼示」系列短片，協助股東解答常見疑問。

中央證券登記表示，將協助約 1100 個符合資格的發行人客戶及超過 160 萬個投資者賬戶轉換至無紙證券市場新制度。在無紙證券市場制度下，投資者將有一種新的選擇，以更簡單和便捷的方式以自己名義持有股票而無需紙本文件。

無紙證券市場措施將為投資者提供一個高效的渠道，利用平台以自己名義及電子方式持有和管理證券。有關平台須由核准證券登記機構營運，並連接至香港中央結算有限公司（香港結算）的系統。中央證券登記正申請成為核准證券登記機構，並將在未來幾個月宣布對上市公司及其投資者提供的相闗支持。



