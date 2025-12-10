畢馬威料明年港IPO集資額3500億 中介需預留更多時間準備上市材料

畢馬威預計，明年香港有180至200隻新股，樂觀來看可集資約3500億元，因為現時上市申請宗數創歷史新高，當中「A+H」上市申請約百宗，以及18A（未有收益的生科公司）和18C（特專科技公司）上市申請明顯增加。畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，如果符合該行預測，相信香港打入全球新股集資額前三不成問題，但首位要視乎內地和美國等其他交易所會否有超大型新股掛牌。

新股活動大增 中介人手具挑戰

被問及證監會和港交所（388）向新股保薦人致函表達監管憂慮，包括近期新上市申請質量下降，以及某些不合標準的行為。他認為申請材料質素是一個好的問題（good problem），香港新股市場經歷過去2至3年較為低迷時期，今年新股活動突然大幅上升，對於中介機構的人手調配面臨挑戰，而監管機構的訊息都非常清晰，中介團隊要關注質量，「為了加快入表，但未達到相關要求，都未必可以推進上市項目」，要預留多一些時間準備上市材料。

截至本月7日止，本港有316宗上市申請，為歷史高位，較去年底勁增2.7倍，當中92宗為「A+H」上市申請。以A股市值分類，該92宗申請中有14隻A股市值逾1000億元人民幣；13隻介乎500至1000億元人民幣；56隻介乎100至500億元人民幣。若計及已公開表示有意來港上市的A股，預計有關申請個案短期內突破100宗，較去年的5宗大增。

未來兩年「A+H」新股不會減退

他表示，內地有7000至8000隻上市股票，今年只有17隻A股在港掛牌，至少仍有百宗相關香港上市申請，而目前申請數目未有減慢跡象，故預計未來1至2年「A+H」新股不會有減退跡象。他又估計，現時92宗「A+H」上市申請中，大部分可以明年完成上市，因為目前「A+H」上市需時4至6個月。至於明年大型新股方面，他指出，以目前公開上市申請中，未見有今年掛牌寧德時代（3750）集資規模相近的超大型新股，但A股市值大，故料明年集資50億至100億元的新股都多。

今年集資2721億 將重奪全球第一

繼2019年後，香港今年將重奪全球新股市場榜首，上市宗數達100宗，集資2721億元（343億美元），分別按年升43%及2.1倍，而今年的集資額為2022年後最多，當中一半來自17宗的「A+H」新股。而紐交所和納交所緊隨其後，分別集資203億和192億美元。