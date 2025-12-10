證監會與港交所據報致函保薦人 關注IPO申請質素

據彭博報道，證監會與港交所（388）日前聯合致函IPO保薦人稱，對近期新上市申請中所觀察到的質素下滑，以及某些不合規行為的監管關切。

報道指，兩間機構上周五（5日）發信，信中提及的問題包括上市文件草擬品質差、未能回應監管機構的意見，以及無法及時聯繫負責IPO的人員，又批評上市文件草稿篇幅不必要地過長，例如將其他章節的段落複製至摘要中，以及對商業模式的描述過於複雜。

報道又指不少市場參與者，尤其是保薦機構的部分申報材料質素欠佳令人擔憂，某些從業者可能不熟悉相關監管要求，且/或缺乏處理香港新上市申請的充分經驗。

彭博引述證監會發言人指，證監會與聯交所持續歡迎優質企業來港上市，並支持充滿活力的資本市場生態。證監會將繼續與聯交所緊密合作，維護香港新上市申請的質量與標準。

今年香港IPO市場強勁復甦，已募集超過340億美元資金，勢將創下四年新高。據交易所統計，目前約有300家公司排隊等候上市。