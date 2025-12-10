恒指高開1點 寶濟藥業首掛升129% 中國白銀升7%｜港股開市

市場觀望美國聯儲局議息結果，美股周二未有明確方向，三大指數個別發展。道指收跌179點或0.38%，報47560點；標指跌6點或0.09%，報6840點；納指升30點或0.13%，報23576點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.37%，報7730點。

重磅科技股亦升跌不一，Tesla收漲1.27%，Alphabet漲1.07%，亞馬遜升0.45%，微軟升0.2%；蘋果及英偉達分別跌0.26%及0.31%，Meta跌1.48%。

摩根大通跌4.66%，創4月份以來最大單日跌幅，此前該公司管層表示，預計2026年全年支出1050億美元，遠超預期；又警告消費者環境略顯脆弱。

美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，10月份的職位空缺達767萬個，升至五個月來的最高水平，高於市場預期的715萬。下任聯儲局主席熱門人選、白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，聯儲局「有充足空間」大幅減息，即減息多過0.25厘。

美團升1% 京東跌0.52%

港股方面，恒指今早高開1點，報25435點。科網股個別發展，美團（3690）升1.07%；百度（9888）升0.9%；騰訊（700）微跌0.08%；阿里巴巴（9988）跌0.26%；網易（9999）跌1.22%。

麗新發展（488）宣布，出售中國建設銀行大廈五成權益，出售作價接近35億元。有消息指，買家為京東集團（9618）旗下公司。京東跌0.52%；麗新發展則升4.76%。

相關文章：麗新發展確認近35億出售中環建行大廈 集團：將大幅改善財務狀況 據悉買方為京東

寶濟藥業（2659）今日新上市，開報60.5元，較招股價26.38元高出129.34%。

銀價再創新高，現貨白銀首次站上60美元。中國白銀集團（815）升7.46%。

北水動向方面，昨日淨買入港股5.31億港元。騰訊（700）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）分別獲淨買入8.78億港元、5.4億港元、4.25億港元；泡泡瑪特（9992）、中芯（981）、三生製藥（1530）分別遭淨賣出5.74億港元、1.18億港元、9,139萬港元。