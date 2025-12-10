恒指全日窄幅上落 成交不足2000億 分析：需關注鮑威爾會後貨幣政策信號｜港股收市

美國聯儲局公布議息結果前夕，市場觀望氣氛濃厚，恒生指數全日窄幅上落，收市升106點，報25540點，大市成交降至1934億元，跌破2000億元大關，北水則錄得淨流出約10億元。

恒指輕微高開1點之後，走勢反覆，早段曾降至25257點，跌177點，但經過本周一及周二連跌兩日之後，在低位終於有支持，加上內地通脹數據符預期，減輕市場對通縮的憂慮，恒指下午走勢轉好，並以全日高位25540點收市。投資者入市態度審慎，全日高低波幅僅283點。

京東（9618）確認旗下公司購入中環建設銀行大廈一半權益，股價微跌0.1元，至於早前同樣在港置業的阿里巴巴（9988），股價則漲1.5%。據內媒引述阿里巴巴數據報道，阿里旗下AI應用程式千問自11月17日公測23天，月活躍用戶數已突破3000萬，成為全球增長最快的AI應用。重磅科技股當中，美團（3690）表現較佳，股價抽升2.7%，剛好以100元「紅底股」收市。美團與阿里合計，推高恒指53點。

相關文章：中資加速投資香港 京東近35億購中環商廈業權 集團︰始終看好在香港發展

滙豐控股（005）行政總裁艾橋智接受外媒訪問表示，滙豐的簡化工作還未達到重點，未來致力於將人工智能整合到滙豐的營運中，滙控股價升2%，收報111.7元，單計滙控已拉高恒指41點。

雅居樂（3383）對於收到清盤呈請，表示會極力反對，股價反彈6.5%，收市報0.33元。內房股周二經過一輪洗倉之後，終於顯著回升，萬科（2202）升逾一成三，融創中國（1918）升近9%。

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，若周五前恒指未能成功突破100天綫，後續走勢利淡概率較大，料25000至25200區間將成爲重要支撐位。他續指，需關注聯儲局主席鮑威爾會後記者會釋放的貨幣政策信號，若美股應聲下跌，則港股亦將面臨壓力。

---

恒指今早輕微高開1點後，走勢反覆向下，最多曾跌176點，低見25257點。中午收報25325點，跌109點或0.4%，成交957.43億元。

科指跌37點或0.7%，報5516點。科網股個別發展，騰訊（700）跌0.99%；阿里巴巴（9988）升0.59%；美團（3690）升1.18%。

京東（9618）確認購入麗新發展（488）旗下中國建設銀行大廈五成權益。京東半日跌0.78%；麗新發展升1.58%。

長飛光纖光纜（6869）擬折讓近15%配股，淨籌22.3億元發展海外業務，股價一度升8.1%，中午收報39.64元，升4.53%。

資源股有追捧，紫金（2899）半日升1.53%；宏橋（1378）升1.53%。

---

0930：市場觀望美國聯儲局議息結果，美股周二未有明確方向，三大指數個別發展。道指收跌179點或0.38%，報47560點；標指跌6點或0.09%，報6840點；納指升30點或0.13%，報23576點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.37%，報7730點。

重磅科技股亦升跌不一，Tesla收漲1.27%，Alphabet漲1.07%，亞馬遜升0.45%，微軟升0.2%；蘋果及英偉達分別跌0.26%及0.31%，Meta跌1.48%。

摩根大通跌4.66%，創4月份以來最大單日跌幅，此前該公司管層表示，預計2026年全年支出1050億美元，遠超預期；又警告消費者環境略顯脆弱。

美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，10月份的職位空缺達767萬個，升至五個月來的最高水平，高於市場預期的715萬。下任聯儲局主席熱門人選、白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，聯儲局「有充足空間」大幅減息，即減息多過0.25厘。

美團升1% 京東跌0.52%

港股方面，恒指今早高開1點，報25435點。科網股個別發展，美團（3690）升1.07%；百度（9888）升0.9%；騰訊（700）微跌0.08%；阿里巴巴（9988）跌0.26%；網易（9999）跌1.22%。

麗新發展（488）宣布，出售中國建設銀行大廈五成權益，出售作價接近35億元。有消息指，買家為京東集團（9618）旗下公司。京東跌0.52%；麗新發展則升4.76%。

相關文章：麗新發展確認近35億出售中環建行大廈 集團：將大幅改善財務狀況 據悉買方為京東

寶濟藥業（2659）今日新上市，開報60.5元，較招股價26.38元高出129.34%。

銀價再創新高，現貨白銀首次站上60美元。中國白銀集團（815）升7.46%。

北水動向方面，昨日淨買入港股5.31億港元。騰訊（700）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）分別獲淨買入8.78億港元、5.4億港元、4.25億港元；泡泡瑪特（9992）、中芯（981）、三生製藥（1530）分別遭淨賣出5.74億港元、1.18億港元、9,139萬港元。