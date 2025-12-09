HASHKEY招股集資最多逾16億 入場費2808元 引入9名基名投資者

本港持牌虛擬資產交易所Hashkey Exchange母企HASHKEY（3887）由今日（9日）起至周五（12日）招股，擬發行2.41億股，一成在港公開發售，招股價5.95元至6.95元，集資最多約16.75億元，每手400股，入場費2,808.04元，將於12月17日正式掛牌，摩通、國泰海通與國泰君安國際為聯席保薦人。

該股引入UBS AM Singapore、富達基金、CDH、信庭基金、Infini、至源（990）、利通、Space Z PTE. LTD.及Shining Light Grace Limited合共9名基石投資者，投資總額7,500萬美元。

為亞洲最大區域性在岸平台

HASHKEY提供一個持牌數字資產平台以提供交易促成服務、鏈上服務及資產管理服務，其平台具備發行和流通代幣化現實世界資產的能力，並已推出HashKey鏈，亦即一個可擴展且具互操作性的Layer 2基礎架構，專為支持鏈上遷移而設計。

根據弗若斯特沙利文資料，按2024年交易量計，集團是亞洲最大的區域性在岸平台；在交易業務之外，按質押資產計，亦是亞洲最大的鏈上服務提供商；以在管資產計，也是亞洲最大的數字資產管理機構。截至9月30日，該平台共支持80種數字資產代幣，涵蓋多個類別，包括主要Layer-1資產、去中心化金融（DeFi）代幣、穩定幣及新興生態系統項目。

截至10月31日，集圂分別擁有約14.8億元的現金及現金等價物以及總值5.7億元的數字資產，數字資產中，主流代幣佔比89%，包括ETH、BTC、USDC、USDT及SOL。

去年虧損擴大至11.9億

業績方面，HASHKEY去年收入錄7.2億元，按年升2.47倍，虧損11.9億元，按年擴大1.05倍；以今年首6個月計，收入按年跌26%至2.84億元，虧損則收窄34%至5.1億元。

至於是次集資所得款項淨額用途，約40%用於技術及基礎設施迭代；約40%用於市場拓展與生態系統合作夥伴關係；約10%用於營運及風險管理；約10%則用於營運資金及一般企業用途。

