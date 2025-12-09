Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指暫以26000為好淡分界線｜古天后

股市
更新時間：09:32 2025-12-09 HKT
發佈時間：09:32 2025-12-09 HKT

12月9日，大致天晴，稍後漸轉多雲，晚上有一兩陣微雨。本周四香港時間凌晨美國聯儲局將有議息結果，周一美股缺乏方向，市場觀望議後會議紀錄，以揣測明年息口路徑。道指收市報47739，跌215點或0.45%；標指跌23點或0.35%，報6846；納指跌32點或0.14%，報23545。美國商務部據報即將允許Nvidia H200晶片出口到中國，刺激Nvidia股價回升1.7%，盤後股價再升逾2%。

派拉蒙敵意收購華納兄弟探索

至於其他重磅股，微軟升1.6%，Tesla回軟跌3.4%，Alphabet跌2.3%。國際商業機器（IBM）斥資93億美元收購數據串流平台Confluent，股價升0.4%。派拉蒙天舞（Paramount Skydance）宣布出價每股30美元現金，敵意收購華納兄弟探索，股價升9%，華納兄弟股價抽高4.4%，而上周五同意以每股27.75美元現金收購華納兄弟影視製作及串流業務嘅Netflix股價跌3.4%。

華爾街專家籲減持「科企七雄」

Oppenheimer資產管理策略員John Stoltzfus估計，標指明年底將升見8100點，即較現水平高出18%，並且連續3年為對前景最樂觀嘅華爾街策略員。佢指出，股票依然係最為睇好嘅資產類別，利好因素包括寬鬆貨幣及財政政策，以及企業盈利表現仍強勁。華爾街專家、Yardeni Research創辦人Ed Yardeni建議，投資者應降低「科企七雄」配置水平，因為邊際利潤將面臨愈來愈大競爭，反觀其他標指成份股則受惠於科技發展。

聯儲局議息前，美國10年期債息最多升5.6個基點，至4.196厘，對息口較敏感嘅2年期債息漲4.4個基點，至3.608厘。美滙指數一度升0.24%至99.23，日圓跌0.4%至155.99兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣最多揚升2.27%，至92,285美元，其後回落至9.1萬美元以下水平。除非比特幣重返10萬美元企穩，否則加密貨幣已進入有波幅、無升幅嘅走勢。

恒指有機會向25200尋支持

至於港股昨日反覆偏軟，恒生指數低開17點後，一度隨內地股市升66點，見26151高位後遇沽壓，午後恒指一度跌329點，低見25755，全日跌319點，報收25765，成交額增至2,062億元，跌市成交增加，反映沽壓回升。夜期繼續偏軟，ADR則靠穩，今早黑期仍然於25800水平上下徘徊。港股一直無法重返20日線及50日線企穩，目前此兩線正緩緩向下，而昨日更再失5日線及10日線，甚至連100日線亦再次失守，令整體走勢再度轉弱。如今日無法重返100日線，目前約處於25833，即無法重返25850企穩，短線沽壓料加大，料大市有機會進一步向25600/25400及日線保力加通道底部25200尋找支持。

本周市場仍聚焦美國聯儲局議息，本月減息0.25厘已為市場共識，聯儲局主席發言及官員其後放鷹或放鴿，將影響市場氣氛。另一方面，日本央行亦將於本周五議息，雖然日央行早已放風透露將加息，市場亦已有差不多兩星期時間消化此消息，但正式公布後為市場帶嚟幾大震盪亦無法預期，料投資者愈趨審慎，港股受影響下，向上動力大打折扣。

目前25950-26000為短線移動區間中軸位置，本周恒指仍將於此水平上下約400至500點上落，即下方首個支持約在25500-25600，而上方26300-26400阻力仍大。至於今日反彈首個阻力為25900-25950；下方首個支持為25600-25650。

古天后

