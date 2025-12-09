恒指收跌331點 成交逾兩千億 分析料明年目標31000點｜港股收市

美國聯儲局今日起一連兩日召開議息會議，港股高開低走，曾最多跌近380點，終收報25434，跌331點，恒指和國指連跌兩日。大市成交額2102億元，連續3日多於兩千億元。滙豐和富途證券均預計明年恒生指數目標為31000點。

恒指高開15點，報25780，升幅曾擴大至54點，高見25820，但其後節節下跌，尾市低見25386，跌378點，終收報25434，跌331點。國指失守9000點關口，收報8936點，跌147點；科指收報5554點，跌107點。

美國總統特朗普表示，將允許Nvidia向獲批准的中國客戶，出售H200人工智能（AI）晶片。消息令國產晶片股下跌，中芯國際（981）收報68.85元，跌4.1%；華虹半導體（1347）報75.15元，跌5.4%；上海復旦（1385）報41.46元，跌1.3%。

雅居樂（3383）被中企提出清盤呈請，股價應聲急挫收報0.31元，跌18.4%。其他內房股亦走低，中國金茂（817）收報1.16元，跌15.3%；龍湖集團（960）報9.23元，跌6.7%；越秀地產（123）報4.16元，跌5.5%。

「B仔股」歌禮製藥（1672）公布，治療肥胖症藥物研究在減重和胃腸道耐受性方面均展現出同類最佳的潛力，計劃明年首季向美國食品藥品監督管理局（FDA）遞交相關數據。歌禮製藥收報16.91元，升18%。其他醫藥股同樣走高，藥明生物（2269）收報33.56元，升1.9%；中國生物製藥（1177）報6.87元，升1.3%；藥明康德（2359）報104.6元，升1.1%，以上3股為表現最好的藍籌股。不過，彭博報道，美國國會將通過一項兩黨共同支持的法案，以阻止部分中國生物技術公司獲得政府資助的合約，並授權政府禁止美國對中國AI及先進電腦運算領域的投資。

科技股齊向下，小米（1810）收報41.26元，跌3.1%；美團（3690）報97.35元，跌2.2%；阿里巴巴（9988）報150.9元，跌1.6%；京東（9618）報114.9元，跌1.1%；騰訊（700）報602.5元，跌0.4%。

藍籌股方面，信義玻璃（868）收報8.27元，跌8.1%，為表現最差的藍籌股。滙控（005）報109.5元，升0.4%。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預計，明年底恒生指數目標為31000點，主要受益於正面的市場流動性和盈利趨勢。中國政策聚焦提振內需，有望支持2026年的企業利潤率提升並推動盈利增長。

富途證券首席分析師譚智樂表示，受到估值修正及科技行業增長帶動，恒指明年目標預計為31000點。假若宏觀經濟環境改善及整體企業盈利持續增長，恒指目標更有機會達到34000點。

恒指持續弱勢，今早高開15點後，旋即倒跌及逐步向下，截至中午亦以近最低位收市，報25549點，跌215點或0.84%，成交1,077億；科指方面，中午收報5587點，跌74點或1.3%。

藍籌股中，小米（1810）及騰訊（700）分別跌2.7%及0.7%，連同紫金（2899）急跌4%，為半日拖累恒指的主要股份。

單計股價變幅，信義玻璃（868）及信義光能（968）更分別瀉逾6%及4.3%，為表現最差藍籌；相反，藥明生物（2269）及萬洲（288）分別逆市升逾3%及升1.5%，為表現最佳藍籌。

內地11月光伏組件產量跌逾2%

此外，光伏太陽能股明顯受壓，另一信義系股份信義能源（3868）亦跌逾4%；福萊特玻璃（6865）跌3.5%；新特能源（1799）跌2.3%；福耀玻璃（3606）亦1.7%。

消息面上，據SMM（上海有色網）數據顯示，今年11月光伏組件整體產量按月跌2.43%。愛建證券發報告指，國內12月終端裝機進展不及企業心理預期，同時組件價格的上漲帶來下游企業採買的牴觸情緒，國內組件庫存水平止降轉增；海外方面，終端進入淡季，且出口退稅的影響淡化，海外需求開始大幅下降，企業同步下修排產。

此外，野村發表報告表示，中國光伏行業近期出現反內卷積極信號，相信行業中期加強自律，將可維持較高利用率、推動價格復甦及提升盈利水平，但短期內仍要面臨庫存偏高及下游季節性需求疲軟，導致產品價格趨弱的問題，目前預計11月份多晶硅產量將按月下降約2萬噸至12萬噸，硅片產量按月降5%至57GW，電池產量按月降2%至57GW。

美國聯儲局周二起一連兩日議息前夕，美股三大指數周一全線向下，道指跌215點或0.45%，報47739點；標指跌23點或0.35%，報6846點；納指則跌32點或0.14%，報23545點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.08%至7837點。目前市場已高度預期聯儲局將於本周減息，但美國債息持續向上，其中10年期債息最新升至4.172厘。

Nvidia盤後升逾2%

焦點股中，美國允許英偉達（Nvidia）在符合條件並獲批准下，向中國及其他國家客戶出口其高效能AI晶片H200，但必須支付25%交易收益給美國政府。消息刺激Nvidia（NVDA）股價向上，周一收升1.7%後，盤後再升2.3%至189.9美元。

小米昨斥逾兩億回購股份

港股方面，恒指今早高開15點，報25780點。科網股個別發展，騰訊（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.1%；美團（3690）無起跌；京東（9618）升0.2%。至於小米（1810）昨日（8日）斥資約2.04億元回購480萬股，惟今早股價跌0.2%。

周大福系內股權變動

個股消息中，周大福系內股權變動，周大福資本（CTF Capital）將所持周大福珠寶（1929）近54%股權，轉讓予一家由周大福企業和CTF Capital分別持有65%和35%股權的子公司持有，以有效持股計算，周大福企業持有周大福珠寶35.1%股權；同時，周大福企業目前亦持股73.98%周大福創建（659）及45.24%新世界發展（017）。上述3間上市公司之中，周大福珠寶及周大福創建今早股價無起跌，新世界則跌0.6%。

海天調味考慮派發特別股息

此外，海天調味（3288）擬於12月18日舉行董事會會議，考慮派發特別股息及審議未來3年股東回報規劃；該股開市報31.9元，升0.4%。

北水動向方面，昨日淨買入港股15.4億元，其中小米（1810）、中芯（981）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入11.73億元、4.67億元及4.32億元；而騰訊（700）、華虹半導體（1347）及中國平安（2318）分別遭淨賣出7.62億元、2.09億元及1.8億元。