Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日跌215點 小米挫近3% 光伏太陽能股受壓 信義玻璃瀉逾6%｜港股開市

股市
更新時間：12:15 2025-12-09 HKT
發佈時間：09:24 2025-12-09 HKT

恒指持續弱勢，今早高開15點後，旋即倒跌及逐步向下，截至中午亦以近最低位收市，報25549點，跌215點或0.84%，成交1,077億；科指方面，中午收報5587點，跌74點或1.3%。

藍籌股中，小米（1810）及騰訊（700）分別跌2.7%及0.7%，連同紫金（2899）急跌4%，為半日拖累恒指的主要股份。

單計股價變幅，信義玻璃（868）及信義光能（968）更分別瀉逾6%及4.3%，為表現最差藍籌；相反，藥明生物（2269）及萬洲（288）分別逆市升逾3%及升1.5%，為表現最佳藍籌。

內地11月光伏組件產量跌逾2%

此外，光伏太陽能股明顯受壓，另一信義系股份信義能源（3868）亦跌逾4%；福萊特玻璃（6865）跌3.5%；新特能源（1799）跌2.3%；福耀玻璃（3606）亦1.7%。

消息面上，據SMM（上海有色網）數據顯示，今年11月光伏組件整體產量按月跌2.43%。愛建證券發報告指，國內12月終端裝機進展不及企業心理預期，同時組件價格的上漲帶來下游企業採買的牴觸情緒，國內組件庫存水平止降轉增；海外方面，終端進入淡季，且出口退稅的影響淡化，海外需求開始大幅下降，企業同步下修排產。

此外，野村發表報告表示，中國光伏行業近期出現反內卷積極信號，相信行業中期加強自律，將可維持較高利用率、推動價格復甦及提升盈利水平，但短期內仍要面臨庫存偏高及下游季節性需求疲軟，導致產品價格趨弱的問題，目前預計11月份多晶硅產量將按月下降約2萬噸至12萬噸，硅片產量按月降5%至57GW，電池產量按月降2%至57GW。

-----

美國聯儲局周二起一連兩日議息前夕，美股三大指數周一全線向下，道指跌215點或0.45%，報47739點；標指跌23點或0.35%，報6846點；納指則跌32點或0.14%，報23545點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.08%至7837點。目前市場已高度預期聯儲局將於本周減息，但美國債息持續向上，其中10年期債息最新升至4.172厘。

Nvidia盤後升逾2%

焦點股中，美國允許英偉達（Nvidia）在符合條件並獲批准下，向中國及其他國家客戶出口其高效能AI晶片H200，但必須支付25%交易收益給美國政府。消息刺激Nvidia（NVDA）股價向上，周一收升1.7%後，盤後再升2.3%至189.9美元。

相關文章：特朗普准Nvidia H200晶片銷華 美政府需「收稅」25%

小米昨斥逾兩億回購股份

港股方面，恒指今早高開15點，報25780點。科網股個別發展，騰訊（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.1%；美團（3690）無起跌；京東（9618）升0.2%。至於小米（1810）昨日（8日）斥資約2.04億元回購480萬股，惟今早股價跌0.2%。

周大福系內股權變動

個股消息中，周大福系內股權變動，周大福資本（CTF Capital）將所持周大福珠寶（1929）近54%股權，轉讓予一家由周大福企業和CTF Capital分別持有65%和35%股權的子公司持有，以有效持股計算，周大福企業持有周大福珠寶35.1%股權；同時，周大福企業目前亦持股73.98%周大福創建（659）及45.24%新世界發展（017）。上述3間上市公司之中，周大福珠寶及周大福創建今早股價無起跌，新世界則跌0.6%。

相關文章：周大福系大變動 CTF Capital所持周大福珠寶近54%股權 轉讓予周大福企業

海天調味考慮派發特別股息

此外，海天調味（3288）擬於12月18日舉行董事會會議，考慮派發特別股息及審議未來3年股東回報規劃；該股開市報31.9元，升0.4%。

北水動向方面，昨日淨買入港股15.4億元，其中小米（1810）、中芯（981）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入11.73億元、4.67億元及4.32億元；而騰訊（700）、華虹半導體（1347）及中國平安（2318）分別遭淨賣出7.62億元、2.09億元及1.8億元。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
23小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
8小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
21小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
17小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
6小時前
01:06
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
14小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
5小時前