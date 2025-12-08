Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股三大指數漲跌不一 CFLT升近30% 大摩：美股迎「看漲格局」

股市
更新時間：22:41 2025-12-08 HKT
發佈時間：22:41 2025-12-08 HKT

本周全球市场迎来「超级央行周」，債券市場氣氛持續緊綳，美股三大指數漲跌不一。

道指報47924點，跌30點；標指報6876點，升6點；納指報23650點，升71點或0.3%。

據華爾街日報報道，IBM正進行高層談判，計劃以約110億美元收購數據流平臺Confluent (CFLT)，CFLT急升29.93%；博通（AVGO）升3.12%；機器人概念iRobot（IRBT）走高，漲超8.6%。

大摩：標普500年末目標位7800點

摩根士丹利策略師Michael Wilson領導的團隊認為，鑑於企業盈利預期改善和美聯儲降息預期，美國股市面臨「看漲格局」，其對標普500指數的12個月目標位為7800點，意味着較當前水平有約14%的上漲空間。

市場期待「聖誕老人行情」延續漲勢，惟美銀策略師Michael Hartnett預警，若美聯儲主席Fed周四釋出過於鴿派的訊號，恐引發長天期公債遭拋售，進而壓抑股市年末表現。

