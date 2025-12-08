Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地審批赴美上市停滯 今年僅13企獲開綠燈

更新時間：09:41 2025-12-08 HKT
發佈時間：09:41 2025-12-08 HKT

除了美國擬收緊上市要求外，中國審批企業赴美上市的程序亦停滯不前。本報翻查中證監的公開資訊顯示，對上一間獲批赴美上市的公司為智慧物流環球，於今年4月15日取得境外發行上市審案通知書，並於10月在納交所掛牌。而由年初至今，只有13間公司通過中證監的境外上市備案，可在美國上市，包括微牛、霸王茶姬、一畝田等。

會計師料中國監管機構慢慢放開

有會計師透露，中企赴美上市其中一個重要的樽頸位為中證監境外上市備案。盈立證券董事總經理黃鍵文表示，中國對企業赴美上市的監管要求提高了，但個人認為中證監越來越清楚應該容許那些企業在美掛牌，如有私募基金和創投投過的公司，上市團體是更加專業的機構參與，相信中國監管機構會慢慢放開，讓中企繼續上市。

納交所今年9月初公布，為主要在中國營運的公司，重新引入最低新股集資額要求，基於美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法審計底稿，故藉此加強對投資者的保護，並提高公司的流動性。

相關文章：納交所擬增中概股上市門檻 要求集資最少近2億 一項隱性要求恐難達標

