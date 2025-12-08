內銀股拖累 恒指跌319點 分析：港股未有明確方向 料短期內維持上落市走勢 ｜港股收市

內地出口數據理想，A股走勢向好，但在美國公布議息結果之前，大市觀望氣氛仍然濃厚。恒指上周五收復兩萬六千點關口之後，升勢無以為繼，在重磅內銀股下挫拖累之下，全日下跌319點，以25765點收市。

大市成交2062億元，較上周五輕微下跌。北水全日流入15億，較上周增加一成四。

內房危機持續，據外電報道，萬達集團旗下商業地產部門要求將一隻4億美元的債券延期兩年，市場擔心內房危機令內銀壞帳增加。此外，內地明年採取寬鬆貨幣政策，投資者憂慮或令息差進一步收窄。

五大國有銀行當中，建設銀行（939）跌幅最大，下挫4%，其次是工商銀行（1398）跌3.5%，以及中國銀行（3988）回落2.6%。單計這三大銀行，已拖低恒指96點。至於農業銀行（1288）以及交通銀行（3328），亦分別下跌0.2%以及1.3%。

其他股份方面，百度（9888）表示，對於分拆非全資附屬公司昆侖芯（北京）科技進行獨立上市，目前正進行評估，尚未有最終決定，但股價仍抽升3.5%。

信達生物(1801)首日正式染藍，股價反高潮下跌，收市報85.6元，下挫7%。深交所公布，富衛集團（01828）、奧克斯電氣（2580）、銀諾醫藥（2591）及奇瑞汽車（9973）獲調入港股通標的證券名單，但4隻新貴全面下跌，當中富衛集團跌最少，只跌2.4%，而銀諾醫藥則跌最多，跌幅超過一成四。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）在英國曼徹斯特的無人商店In:Five宣布停運，香港科技探索股價回軟2%。

黃德几：傾向採取較防守性部署

盈立證券研究部執行董事黃德几表示，對於機構投資者來說，今年在港股已有足夠利潤，即是已「收夠籌」，因此傾向採取較防守性部署，預計港股在26300點有大阻力，或下試25100點至25200點支持位。光大證券國際證券策略師伍禮賢亦認為，大市成交淡靜，港股未有明確方向，料短期內仍維持上落市走勢。

恒指今早低開17點後，走勢持續向下，最多曾跌298點，低見25787點，中午亦以近半日低位收市，報25799點，跌285點或1.1%，成交1,154億元。科指方面，中午報5648點，跌13點或0.24%。

重磅藍籌股中，滙控（005）及建行（939）分別跌1.8%及2.8%，連同阿里（9988）跌1.1%，為拖低恒指主要股份；相反，中芯（981）及平保（2318）逆市升3.2%及2.2%，支撐大市。

信達生物「染藍」跌逾8%

單計股價變幅，百度（9888）表明就分拆崑崙芯作評估，半日升3.3%，為表現最佳藍籌。另一方面，今日正式「染藍」的信達生物（1801）半日急跌8.5%，而上一輪才染藍的泡泡瑪特（9992），同樣急跌逾8%。

消息面上，信達生物隔晚公布，7款創新產品成功納入新版《國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄（2025年）》，包括達伯舒新增適應症、信必敏、奧壹新、達伯特、達伯樂、睿妥、捷帕力。新版國家醫保藥品目錄將於2026年1月1日起正式實施。

泡泡瑪特方面，德銀報告指Labubu產能從上半年的1,000萬隻拉升至年底的月均5,000萬隻，但對於依賴「酷」和「稀缺」屬性的潮流玩具而言，普及往往是熱度衰退的前兆。該行又指，Labubu及其他熱門IP的市場溢價已見消退，給予泡泡瑪特「持有」評級，目標價228元。

除了泡泡瑪特之外，部份新消費概念股亦見向下，其中巨子生物（2367）跌逾4%；老鋪黃金（6181）跌4%；布魯可（325）及鍋圈（2517）亦分別跌3.2%及2.3%，毛戈平（1318）則跌1.8%。

美國聯儲局將於本周二起一連兩日議息，市場預期減息0.25厘機率高達86%，將影響全球資金走向。港股上周在窄幅波動中整理，恒指100天線「失而復得」態勢，但分析指市場已提前消化減息因素，港股短期會維持窄幅波動，在25700至26200點區間波動。

恒指今早低開17點，報26067點。科網股個別發展，騰訊（700）跌0.4%；阿里巴巴（9988）無升跌；美團（3690）跌0.7%；京東（9618）升0.3%；小米（1810）亦升0.3%。

百度確認擬議分拆消息

百度（9888）表示，注意到上周五（5日）有媒體報道集團擬分拆非全資附屬公司昆侖芯（北京）進行獨立上市的消息，昨確認正就擬議分拆及上市進行評估，稱倘進行擬議分拆及上市，將須經相關監管審批程序，而並不保證擬議分拆及上市將會進行。該股開市續升逾3%，報125.6元。

人保于澤涉嫌嚴重違紀違法

個股消息中，中國人民保險集團（1339）公布，根據中央紀委國家監委網站於12月6日所披露的消息，人保副總裁于澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，但該事項不影響公司經營管理。該股開市升1.6%，報7.12元。

4隻半新股獲納入港股通

此外，信達生物（1801） 今日正式「染藍」，開市升1%；同日有4隻半新股獲納入港股通，其中富衛集團（1828）開市跌0.5%；奧克斯電氣（2580）跌2%；銀諾醫藥（2591）升2%；奇瑞汽車（9973）跌0.8%。

減息預期已提前反映在美股

本周市場聚焦全球央行議息會議，以及主席鮑威爾召開的貨幣政策記者會，或將預示明年息率走勢。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦表示，若美聯儲如期實施25個基點降息，由於該預期已提前反映在美股走勢中，美國科技股可能面臨承壓，而拖累港股表現。他續指，近期納指連續出現十字星K線，顯示多空雙方博弈激烈，好淡爭持，即使降息落地，恒指也難現明顯上升行情。

恒指上試26300點有阻力

uSMART盈立證券研究部執行董事黃德几亦稱，恒指上試26300點暫有阻力，且這一勢態或將維持至年底。他進一步指出，受美國總統特朗普影響，預計下任聯儲局主席是鴿派，因此未來貨幣政策仍有降息空間，為港股市場提供相對寬鬆的外部流動性環境。

展望本周，除聯儲局將於周四公布議息結果外，日本央行行長植田和男將於下周二出席公開活動；甲骨文亦將於下周公布業績。此外，內地將公布居民消費價格指數（CPI）及進出口等重要經濟數據。

