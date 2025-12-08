信達生物今染藍恐「中魔咒」 上輪泡泡瑪特3個月跌3成 4隻北水新貴同日登場

恒指公司上月公布季檢結果後，有關變動將於今日（8日）生效，意味信達生物（1801） 正式「染藍」，同時有6隻半新股獲納入恒生綜合指數，並有望成為「港股通」新貴；不過，由於極智嘉（2590）及禾賽科技（2525）為同股不同權股份，需滿足上市滿6個月的條件，因此本輪未有納入港股通。至於上述變動會否帶來炒作，光大證券國際證券策略師伍禮賢向《星島頭條》表示，北水新貴之中相對看好富衛集團（1828），主因屬於A股相對稀缺股份；他又補充，個人仍比較看好「機械人概念股」極智嘉，預期未來獲納北水之時，將成為重點配置對象。

信達生物基本面強 後市續看好

市場向來有「染藍魔咒」之說，即股份入選後不升反跌。翻查對上一輪獲染藍的泡泡瑪特（9992）、京東物流（2618）及中國電信（728），自9月8日正式生效後，前兩者股價至今累跌29%及5%，但中電信則累升約4%。至於信達生物上月獲宣佈染藍後，至今則累升逾5%。

對於信達生物會否難逃「染藍魔咒」？伍禮賢分析指，今次出現魔咒的機會不大，主因港股之前連跌四年，因此較容易出現魔咒，但過去兩年港股整體呈現升勢，加上信達生物基本面比較強勁，收入增長趨勢顯著，因此仍相對看好後市表現。

他強調，「染藍」僅僅是一個概念，個人更着重個股的基本面，因此無論是藍籌股與否，長遠股價仍取決於公司業績及業務發展等基本面。

4隻北水新貴中 富衛相對較佳

另一方面，上交所宣佈，因恒生綜合中型股指數實施成份股調整，依據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的相關規定，調整港股通標的名單，納入富衛集團、奧克斯電氣（2580）、銀諾醫藥（2591）及奇瑞汽車（9973），並自今日起生效。

在4隻北水新貴之中，伍禮賢相對看好富衛集團（1828），主因屬於A股相對稀缺股份，或較受北水關注，但要留意其市值相對較大，被爆炒機會較細。富衛上周五收報39.08元，上市至今僅累升2.8%，市值約499億元。

極智嘉機械人概念煞食 惟未納北水

此外，雖然極智嘉及禾賽科技為同股不同權股份，尚未滿足上市滿6個月的條件，因此本輪未有納入港股通，但伍禮賢直言最看好「機械人概念股」極智嘉，主因其業務契合目前內地對「人形機器人」的產業政策支持方向；同時，這類股份在內地市場相對稀缺，預期未來納入港股通時，較容易吸引資金關注，成為北水重點配置對象。

談到買入北水新貴的時機，他建議投資者毋須急於一時，並提到半新股一般設有半年禁售期，因此投資者可以耐心等待股份解禁後，股價回落至相對吸引的低位才作部署。

順帶一提的是，除了上述恒指成份股及港股通變動外，國指今日亦會正式納入信達生物、中國宏橋（1378）及百勝中國（9987），但剔除新奧能源（2688）、海底撈（6862）及新東方（9901）；科指則會納入零跑汽車（9863），剔除ASMPT（522）。