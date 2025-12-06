Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金融監管總局發《通知》 下調險企投資風險因子

股市
更新時間：09:30 2025-12-06 HKT
發佈時間：09:30 2025-12-06 HKT

金融監管總局發布《關於調整保險公司相關業務風險因子的通知》 （《通知》），對保險公司相關業務風險因子進行下調。此調整涵蓋長期持有滬深300指數成分股、中證紅利低波動100指數成分股、科創板普通股、及出口信用保險業務的保費和準備金風險三大領域。金融監理總局相關司局負責人表示，此舉旨在培養壯大耐心資本、支持科技創新。 有分析認為，鬆綁措施可為保險公司後續進一步投資操作或增持股票提供更大空間。

保險風險因子是保險公司投資和經營業務的資本佔用佔用衡量指標 ，就市場風險而言，風險因子越高，要求的最低資本越多。根據《通知》，持倉超過三年的滬深300指數成分股、中證紅利低波動100指數成分股的風險因子將從0.3降至0.27；持倉超兩年的科創板普通股的風險因子從0.4降至0.36；出口信用保險業務的保費和準備金風險因子亦分別下調至0.42；及0.545 。

助險企加大入市力度

金融監管總局負責人表示，該措施是為了有效防範風險，引導保險公司提升長期投資管理能力，強化資產負債匹配管理，完善償付能力相關標準，推動保險公司持續穩健經營。 下調股票風險因子是為培育壯大耐心資本、支持科技創新；而保費風險因子、準備金風險因子的下調，相信可引導險企加大對外貿企業支持力度，有效服務國家戰略。

內地官媒《新華社》引述分析指出，調降保險公司股票投資風險因子，能夠鼓勵保險公司加大入市力度，支持穩定和活躍資本市場。


 

