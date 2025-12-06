Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

摩爾線程科創板掛牌 急升四倍賺逾24萬

股市
更新時間：09:25 2025-12-06 HKT
發佈時間：09:25 2025-12-06 HKT

在中美晶片戰下，晶片股齊湧上市。有「中國版NVIDIA」之稱的摩爾線程昨日在上交所科創板掛牌，最多曾較上市價114.28元勁升逾5倍，以收市600.5元（人民幣，下同）計，升4.3倍，中一籤（500股）大賺逾24.3萬元，為內地年內新股「賺錢王」。該股一手難求，在回撥機制啟動後，其網上發行最終中簽率約0.036%，即是最終認購倍數達到約2751倍。

另傳百度（9888）旗下人工智能（AI）晶片業務昆侖芯擬在港上市，刺激百度抽升最多7.8%，終收報121.6元，升5%，為表現最好的科指成分股。

彭博引述消息指，昆侖芯計劃在2027年初前完成香港上市，最快明年首季遞表。該公司在過去6個月完成一輪集資逾20億元的融資，投資者包括中國移動基金等，估值由對上一輪融資的180億元，增至約210億元。昆侖芯的前身為百度智能芯片及架構部，於2021年完成獨立融資，故由主要向百度供應芯片，轉至在過去兩年慢慢擴大外部銷售，預計今年收入增至逾35億元，當中逾半來自外部銷售，並可望達致收支平衡。該公司去年收入約20億元，淨虧損約2億元。

HashKey集團據報下周一建簿

另一邊廂，IFR報道，本地持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange母企HashKey集團下周一將會建簿，集資2億美元，較早前目標的5億美元少，因為近來新股市場疲弱，及投資者在年尾較為不願意蒙風險。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
Threads@21acm0630
荃灣中心單位窗邊雜物起火 百人驚醒疏散 男戶主吸入濃煙不適
突發
6小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
20小時前
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
影視圈
14小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
突發
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
22小時前
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
18小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 當局今出動推土機挖泥機清走竹棚
突發
3分鐘前
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
影視圈
11小時前
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
飲食
19小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
2025-12-04 17:52 HKT