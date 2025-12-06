摩爾線程科創板掛牌 急升四倍賺逾24萬

在中美晶片戰下，晶片股齊湧上市。有「中國版NVIDIA」之稱的摩爾線程昨日在上交所科創板掛牌，最多曾較上市價114.28元勁升逾5倍，以收市600.5元（人民幣，下同）計，升4.3倍，中一籤（500股）大賺逾24.3萬元，為內地年內新股「賺錢王」。該股一手難求，在回撥機制啟動後，其網上發行最終中簽率約0.036%，即是最終認購倍數達到約2751倍。

另傳百度（9888）旗下人工智能（AI）晶片業務昆侖芯擬在港上市，刺激百度抽升最多7.8%，終收報121.6元，升5%，為表現最好的科指成分股。

彭博引述消息指，昆侖芯計劃在2027年初前完成香港上市，最快明年首季遞表。該公司在過去6個月完成一輪集資逾20億元的融資，投資者包括中國移動基金等，估值由對上一輪融資的180億元，增至約210億元。昆侖芯的前身為百度智能芯片及架構部，於2021年完成獨立融資，故由主要向百度供應芯片，轉至在過去兩年慢慢擴大外部銷售，預計今年收入增至逾35億元，當中逾半來自外部銷售，並可望達致收支平衡。該公司去年收入約20億元，淨虧損約2億元。

HashKey集團據報下周一建簿

另一邊廂，IFR報道，本地持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange母企HashKey集團下周一將會建簿，集資2億美元，較早前目標的5億美元少，因為近來新股市場疲弱，及投資者在年尾較為不願意蒙風險。

