Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國PCE數據前美股靠穩 道指早段升近百點 專家：經濟數據難阻減息

股市
更新時間：22:35 2025-12-05 HKT
發佈時間：22:35 2025-12-05 HKT

美國公布9月個人消費支出（PCE）物價指數前，美股開市靠穩。

道指報47932點，升82點；標指報6872點，升15點；納指報23597點，升92點或0.4%。

Google母企Alphabet（GOOG）升1%；Nvidia（NVDA）升0.5%。

Netflix 720億美元收購 現金加股票支付

Netflix（NFLX）大跌逾4%，與華納兄弟（WBD）則升逾3%。雙方達成收購協議，Netflix以720億美元的現金及股權，收購華納兄弟的電影和串流媒體資產，企業價值為827億美元。每股華納兄弟股東，將可獲得23.25美元現金及4.5美元Netflix普通股。

專家：閣注鮑威爾數據後論調

瑞士嘉盛銀行股票策略師Wolf von Rotberg指出，目前披露的經濟數據不太可能阻止12月減息，但「可能會改變鮑威爾的語氣」，倘若聯儲局主席鮑威爾強調通脹風險，市場或會重新評估2026年的息率走勢，從而令長債孳息率曲線及股票估值帶來更大壓力。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
9小時前
被告盧彥銘否認強姦罪受審。劉曉曦攝
無業男涉梯間強姦已婚女網友 首見面即攬腰接吻 被捕後稱「條女自願同我扑嘢」
社會
8小時前
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
影視圈
10小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
11小時前
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
影視圈
10小時前
宏福苑五級火｜楊何蓓茵以「團結同心救援 並肩堅毅前行」為題去信全體公務員。楊何蓓茵fb
宏福苑五級火｜楊何蓓茵 : 4名公務員在火災中罹難 逾120公僕痛失家園
社會
4小時前
九龍東星級酒店自助餐買1送2！$147起任食海南雞/麵包蟹/乳豬 聖誕主題火雞/威靈頓牛柳
九龍東星級酒店自助餐買1送2！$147起任食海南雞/麵包蟹/乳豬 聖誕主題火雞/威靈頓牛柳
飲食
6小時前
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
8小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死包括4公務員 傷者全數脫離危險期
突發
1小時前
屈臣氏週末快閃優惠！全場無門檻88折 指定貨品送$50券 1招再減$20
屈臣氏週末快閃優惠！全場無門檻88折 指定貨品送$50券 1招再減$20
時尚購物
7小時前