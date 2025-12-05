美國PCE數據前美股靠穩 道指早段升近百點 專家：經濟數據難阻減息

美國公布9月個人消費支出（PCE）物價指數前，美股開市靠穩。

道指報47932點，升82點；標指報6872點，升15點；納指報23597點，升92點或0.4%。

Google母企Alphabet（GOOG）升1%；Nvidia（NVDA）升0.5%。

Netflix 720億美元收購 現金加股票支付

Netflix（NFLX）大跌逾4%，與華納兄弟（WBD）則升逾3%。雙方達成收購協議，Netflix以720億美元的現金及股權，收購華納兄弟的電影和串流媒體資產，企業價值為827億美元。每股華納兄弟股東，將可獲得23.25美元現金及4.5美元Netflix普通股。

專家：閣注鮑威爾數據後論調

瑞士嘉盛銀行股票策略師Wolf von Rotberg指出，目前披露的經濟數據不太可能阻止12月減息，但「可能會改變鮑威爾的語氣」，倘若聯儲局主席鮑威爾強調通脹風險，市場或會重新評估2026年的息率走勢，從而令長債孳息率曲線及股票估值帶來更大壓力。