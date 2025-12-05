中金料明年恒指目標兩萬八以上 最牛看31000點 建議AI及收息股底做底倉

中金研究部董事總經理、首席港股與海外策略分析師劉剛表示，2026年港股盈利有望實現3%小幅正增長，疊加估值輕微抬升，基準情境下恒指目標28000至29000點；若政策加大居民收入改善與化債支持，帶動盈利提升及外資流入，樂觀情形下恒指可達30000點，極端樂觀情境有望觸及31000點。他預計，今年底恒指可企穩26000點，為2026年市場奠定基礎。

寬鬆環境支持港股向上

劉剛指出，當前流動性環境相對寬裕，內地有效需求不足令宏觀流動性維持鬆緊適度，海外2026年上半年亦將延續寬鬆格局，為港股提供支撐。策略上，市場機會聚焦結構性行情，建議以AI板塊與分紅資產作為底倉配置。

標指明年看6700點 料美國減息3次

美國市場方面，劉剛預期2025年底標普500指數達6700點，2026年目標7600至7800點，漲幅中位數約15%，核心依賴盈利支撐。他認為，美國減息3次可解決部分經濟問題，通脹將於2026年第一、二季度逐步回落。美元方面，2025年第四季至2026年第一季將階段性小幅走強，核心驅動為信用周期擴張。至於AI泡沫擔憂，他表示目前仍處初期階段，類比2000年科網泡沫的1996至1998年，不建議投資者過早離場。

長期看好黃金 倘見5500美元將超越美債

黃金配置上，劉剛強調其擁有長期價值，而由於波動性較高，建議黃金的首選策略是定投。他解釋，黃金定價受基本面與關鍵買家增持雙重影響，後者可對沖基本面利空，也是傳統定價邏輯與黃金走勢時常背離的核心原因。長遠來看，他分析，假設黃金漲至每盎司5500美金，其總存量價值將超越美債規模，將形成「兩套勢均力敵的信用體系」，具有戰略意義。

中國經濟料震盪

中國市場方面，劉剛認為2026年中國經濟大概率震盪，或階段性下行，電動車補貼、地方以舊換新政策到期將帶來短期壓力，政策向居民端補貼、化債發力有望對沖影響。