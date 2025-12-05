百度AI晶片部門崑崙芯傳來港上市 最快明年首季交上市申請

據路透引述消息報道，百度（9888）的AI晶片部門崑崙芯計劃來港上市，計劃在2027年初前完成IPO，最早在2026年第一季向港交所提交上市申請。據該公司最近完成的一輪融資，估值達到210億元人民幣。

消息傳出後，百度股價曾抽升7.7%。最新報121.6元，升5%。

報道指，報道引述知情人士指，崑崙芯過去六個月完成了最新一輪融資，從中國移動基金和其他私人投資者籌集了超過20億元人民幣。此輪融資對崑崙芯的估值約為210億元人民幣，較上一輪融資的180億元人民幣有所上升。

據報今年實現收支平衡

崑崙芯成立於2012年，最初是百度內部開發AI晶片的業務部門，此後已獨立營運，但百度仍保留控股權。該公司主要向百度供應晶片，但在過去兩年逐漸擴大了外部銷售。

路透引述資料指，崑崙芯預計今年收入將增長至超過35億元人民幣並實現收支平衡。該公司2024年營收約20億元人民幣，淨虧損約2億元人民幣。據消息人士稱，到2025年，公司超過一半的收入預計將來自外部銷售。該公司最先進的產品P800芯片今年獲得了市場關注，主要供應國有企業和政府建設的數據中心項目。

崑崙芯上月推出了兩款新的AI晶片產品：專注於推理的M100晶片，計劃於2026年初推出；以及同時具備訓練和推理能力的M300，計劃於2027年初推出。

內地正積極推動國產晶片，應對美國對先進晶片的出口管制。多間中國AI晶片公司也紛紛上市。GPU製造商摩爾線程周五在上海上市，較上市價格上漲超過五倍。