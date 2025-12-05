Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天域半導體、遇見小麵首掛「潛水」 各捐100萬元支援宏福苑

股市
更新時間：11:31 2025-12-05 HKT
發佈時間：11:17 2025-12-05 HKT

天域半導體（2658）和遇見小麵（2408）今日掛牌均「潛水」，並均就大埔火災分別捐出100萬元。天域半導體低開34.5%，暫報44.98元，跌22.5%，一手賬面蝕651元；遇見小麵低開近29%，暫報5.02元，跌28.7%，一手賬面蝕1010元。

遇見小麵：月底新加坡開設首店

中式連鎖麵店遇見小麵董事長、執行董事兼首席執行官宋奇表示，公司已有11年歷史，在中港合共開設近500家分店，並即將於本月底在新加坡開設首家店鋪，象徵公司向全球化邁出一步，而上市只是起點，公司會向著更高、更遠的未來努力。

遇見小麵較上市價7.04元低開近29%，早段於4.98元至5.5元徘徊，暫報5.02元，跌28.7%，一手500股賬面蝕1010元。該股公開發售超購425倍，抽400手穩中一手，有142張「頂頭槌飛」，每張獲派13手，而國際配售超購4倍。

天域半導體：適時推進戰略投資者和收購

天域半導體的管理層表示，上市為新起點，更是新的挑戰，公司未來將齊心構建產能、加大研發投入等，適時推進戰略投資者和收購。天域半導體較上市價58元低開34.5%，為低位，隨即彈高見47.84元，暫報44.98元，跌22.5%，一手50股賬面蝕651元。該股公開發售超購59.6倍，抽30手穩中一手，有8張「頂頭槌飛」，每張獲派381手，而國際配售超購1.5倍。

