恒指半日跌63點 資源股炒上 江銅升半成 紫金升2.3%｜港股開市

股市
更新時間：12:25 2025-12-05 HKT
發佈時間：09:25 2025-12-05 HKT

港股在25800點水平徘徊，恒指今早低開102點，最多跌177點，臨近中午跌幅曾收窄至30點。中午收報25872點，跌63點或0.25%，成交額816.59億元。

美團、京東及淘寶閃購執行外賣平台要求

科指中午收報5604點，跌11點或0.2%。科網股個別發展，騰訊（700）跌0.81%；阿里巴巴（9988）跌0.32%；美團（3690）跌0.91%；京東（9618）升0.17%。美團、京東及淘寶閃購均表示自願執行市監總局《外賣平台服務管理基本要求》。小米（1810）及百度（9888）分別逆市升1.47%及升1.12%。

資源股造好，江西銅（358）升5.35%；中國鋁業（2600）升4.32%；洛陽鉬業（3993）升3.36%；紫金礦業（2899）升2.34%，同系紫金黃金國際（2259）升1.24%；中國宏橋（1378）升1.33%。

平保（2318）升2.73%，為最好表現藍籌，同業中國太平（966）升2.11%；太保（2601）升0.63%；國壽（2628）升0.29%。

申洲遭花旗削盈利預測 半日跌4%

申洲國際（2313）遭花旗下調盈利預測，目標價由95元降至94元，維持「買入」評級，申洲半日跌4.12%。

遇見小面（2408）及天域半導體（2658）今日掛牌。遇見小面中午收報5.12元，較招股價7.04元低27.2%。天域半導體報43.52元，較招股價58元低24.96%。

———

0930：美股三大指數周四收市靠穩，標指及納指三連升，標指收升7點或0.11%，報6857點。納指收升51點或0.22%，報23505點。道指則收跌31點或0.07%，報47850點。反映中國概念股表現的金龍指數升0.39%，報7731點。

Meta據報大幅削減「元宇宙」項目的預算達30%，包括明年1月開始對該部門裁員，收升3.43%。英偉達漲2.16%，Tesla漲1.73%，微軟漲0.65%，Alphabet則收跌0.63%，蘋果跌1.29%，亞馬遜跌1.41%。

哈塞特料儲局本月會議減息

美國勞工部公布，截至11月29日的一星期，首次申請失業救濟人數為19.1萬人，低於預期的22萬人，按周減少2.7萬人。盛傳是下任聯儲局主席大熱、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，聯儲局下次會議可能會減息，預計將減息0.25厘。

港股方面，恒指低開102點，開報25833點。科網股普遍下跌，騰訊（700）跌1.14%；阿里巴巴（9988）跌0.77%；美團（3690）跌0.51%；小米（1810）跌0.66%；京東（9618）則跌0.94%。

遇見小面（2408）及天域半導體（2658）今日掛牌，雙雙潛水。遇見小面開報5元，較招股價7.04元低28.9%。天域半導體開報38元，較招股價58元低34.48%。

北水動向方面，昨日淨買入港股14.8億港元。盈富基金（2800）、藥明生物（2269）、小米（1810）分別獲淨買入26.06億港元、3.16億港元、2.32億港元；騰訊（700）、中芯（981）、快手（1024）分別遭淨賣出13.46億港元、4.58億港元、9,372萬港元。

