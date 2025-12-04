光大證券國際看恒指明年3萬點 薦智能科技等四大板塊 伍禮賢：港股大周期熊轉牛

光大證券國際公布最新市場展望，在估值、資金及周期三者有望互相配合，恒指明年有機會向上挑戰30000點；科指目標6600點；而上證指數目標是4500點。中資金融、智能科技、能源有色金屬、本地金融四大板塊值得關注。

資金流入及估值合理推動明年向上

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，恒指預期市盈率對比其他主要股市仍較低，港股在全球範圍內仍屬低估值，同時中美息差收窄有望繼續收窄，將有利於外國資金回流港股，加上北水今年流入規模創歷史新高，預計在人民幣國際化過程中的戰略配置支持下，明年北水持續流入概率較大。他指出，資金持續流入和估值合理，是支持港股明年向上的兩大基本盤，並指從長線看，港股每10年一個牛熊周期，目前正處於「熊轉牛」過程。

科指目標6600點 滬指看4500點

伍禮賢預計，恒指明年有機會挑戰30000點，對應預期市盈率13.2倍，全年波幅大約8000點；科指目標6600點，對應市盈率22.8倍。至於上證目標4500點，對應市盈率15.7倍。

中美及中日關係將左右股市

他還提醒，地緣政治局勢，包括中美、中日關係的趨向，將是影響港股的不確定因素。至於恒指明年能否升穿30000萬點，他說，中港股市的關聯度越來越高，港股破頂的關鍵因素是中國股市能否上試4500點。

光大證券國際建議，投資者可適時於資產配置中加入內地和香港股票，亦可考慮黃金、全球人工智能（AI）技術應用等另類投資板塊、以及亞洲債券，收取穩定息率，達至攻守兼備。

智能科技受惠國策

板塊方面，伍禮賢說，推薦中資金融、智能科技、能源有色和本地金融四大板塊。他指，具體而言，中資金融易受惠於高景氣股市，業績彈性高；智能科技受國策支持頻繁，如十五五規劃或納入人工智能加製造業，明年智慧工廠和工業人工模型可能爆發增長；及大型科技股對比美股仍有追落後空間。

資本市場帶動本地金融股造好

他續表示，有色金屬預計明年保持強勢，其中金價有利率向下、對美債信賴度下降、央行購金意願持續的三大利好因素支持；銅價受金價帶動和AI發展需求強勁；其他金屬在內地反外卷中處於高景氣週期。至於本地金融板塊，他稱，本地金融業受資本市場帶動非利息收入將保持強緊增長，樓價回穩亦有助改善金融資產質素等。

內房復甦難度大 聚焦內需股

對於內地經濟，伍禮賢說，近期內房表現確實低迷，近期固定資產投資持續按年下跌，新開工、竣工面積等按年跌幅亦接近雙位數，相信內房短期行業復甦難度較大，因此明年內地經濟復甦關鍵在內需。他解釋，現時內需在內地佔GDP比重已超30%，預期明年內需政策支持力度有望加大，內地經濟數據將優於今年。

料美國明上半年僅減息一次 美元續強

外匯市場方面，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻認為，市場觀望美國總統特朗普關稅政策的後續發展，料美國未來的通脹走勢較反覆，並需密切觀察美國就業和GDP數據情況，預期聯儲局明年上半年只減息一次，下半年減息空間較大，投資者應注意美元走勢波動，個別非美元貨幣走勢較弱。光大證券國際指，隨著美國政府停擺引致經濟數據公布滯後，令市場預測美國12月減息空間有限，預計美匯指數明年上半年會繼續走強，並在96.5至104.5 水平徘徊。

離岸人民幣目標6.97至7.22

她續說，對人民幣的前景持樂觀態度，由於目前離岸人民幣在7.2水平以下，年內最高見 7.0843，已累計升值3%，這一表現顯示出人民幣相對於以往貿易戰下更穩健，加上由於中國經濟逐步恢復增長有助人民幣走勢，預計人民幣將在2026年上半年走勢強勁，離岸人民幣將在6.97至7.22之間波動。

金價看再破頂 目標4950

另外，光大證券國際還指出，受到各國關係持續緊張及變化不定影響，黃金成為今年最觸目的資產，年初至今回報率最少達50%。預計現貨黃金2026年的目標價為每盎司4,950 美元。