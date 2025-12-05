IPO改制令中籤難度大增 散戶嘆「3個戶口入飛十多隻僅中兩隻」

本港沿用近30年的新股回撥機制，於今年迎來大改革，雖然新股首掛表現有所改善，但卻令散戶中籤難度大增，即使出動「人海戰術」亦未必奏效。今年抽新股獲利逾10萬元的散戶張先生大嘆，IPO新制後以3個戶口入飛抽十多隻新股，僅中籤紫金黃金國際（2259）及三一重工（6031）各1手。有證券商高層亦認為，能否中籤要看市場熱度與運氣。

銀行家：很多發行人表明不揀機制A

新股回撥機制在1998年推出，規定將公開發售初始比例定為10%，並按超購倍數，將公開發售佔比最多回撥至50%。港交所行政總裁陳翊庭曾表示，此不符國際市場慣例，以及容易導致新股「破發」現象。最終該機制在今年8月首度改革，設有兩個選項，機制A為將公開發售初始比例定為5%，按超購情況最多回撥至35%。機制B則不設回撥，但發行人可將公開發售初始比例定為10%至60%。特專科技公司（18C章）不適用於此機制。

目前大多新股選擇機制B，而且勝算亦較高。不計及轉板和特專科技公司，自新制落地至11月17日期間，31隻掛牌新股中，只有2隻新股選機制A，首掛分別收市升6.4%和跌5.4%；餘下29隻選擇機制B，均將公開發售佔比固定為下限的10%。其中，24隻新股首掛升幅介乎2.8%至330%，其餘5隻「潛水」跌0.1%至11.7%，均為已在內地或美國掛牌的公司。

有中資銀行家指出，很多發行人都會表明不選擇機制A，因擔心「散戶不可控，第一天就跑掉了。」若發行人想有回撥機制，亦可能被人覺得國際配售認購不足夠，需要回撥以填滿額度。被問及會否有質素欠佳的新股會運用機制A上市，該人士表示個人暫時未遇到，但不排除未來會出現。

「頂頭槌飛」未能穩中越見普遍

雖然貨源減少及新股市場造好，但未必人人抽新股都有錢賺。不計轉板和介紹形式上市，有53隻新股在舊制下掛牌，當中只有13隻新股獲逾10萬名散戶認購；在新制下掛牌上市的35隻新股中，有28隻獲逾10萬名散戶認購。改革後，「頂頭槌飛」未能穩中新股的情況越見普遍，共有9宗，其中GEM股金葉國際（8549）最難中籤，共有5,513張「頂頭槌飛」，僅10%獲發1手。輝立證券新股部經理陳英傑預計，散戶之後會以「六合彩」心態認購，或轉為選擇性參與或認購小型新股。

今年認購約46隻新股的陳先生則表示，舊制時每次「出擊」認購一注乙組飛都會中籤；但改制後，個別熱門股即使是「頂頭槌飛」也不中，因此部分資金會用家人戶口抽「甲尾」增加中簽率。他指機制B回撥最多60%是「名存實亡」，貨源嚴重傾斜於國際配售，令散戶中籤率大減。

