恒指升175點 機械人概念股炒上 小米反彈4% 專家：成交未配合反彈｜港股收市

港股高開高走，惟未能重上兩萬六關口，終收報25935點，升175點。大市成交額增至1793億元，連續3日少於2000億元。特朗普政府再有舉動，刺激機械人概念股和國產晶片股急升。分析估計，港股短線表現反覆，於25600至26600點水平上落。

恒指高開44點，早段一度轉跌最多111點，低見25649點，不過有投資者趁低吸納，尾市逼近兩萬六關口，高見25990點，升230點，終收報25935點，升175點。國指收報9106點，升77點。科指收報5615點，升80點。

雲迹三花急升8%

特朗普政府可能明年公布促進機械人行業的行政命令，美股機械人概念股炒升，帶挈本港相關概念股造好。雲迹（2670）收報187.5元，升8.4％；三花智控（2050）報34.96元，升7.7％；地平線機器人（9660）報8.29元，升7％，為表現最好的科指成份股；微創機器人（2252）報23.88元，升5.5％；優必選（9880）報113.3元，升3.7％。

國產晶片造好 中芯漲4%

美國總統特朗普與Nvidia行政總裁黃仁勳會面，黃仁勳表示如果美國放寬限制，不確定中國會否接受H200晶片。國產晶片股造好，中芯國際（981）收報69.8元，升3.9%；華虹半導體（1347）報76.25元，升3.1%；上海復旦（1385）報39.86元，升2.8%。

美團彈2%

科技股反彈，小米（1810）收報41.98元，升4.4%；美團（3690）報98.1元，揚2.3%；阿里巴巴（9988）報154.4元，升0.5%；京東（9618）報116.1元，升0.5%；騰訊（700）報612元，升0.2%。

藍籌股方面，藥明生物（2269）收報32.94元，升7.1%；藥明康德（2359）報102.7元，升5.4%，兩股為表現最好的藍籌股。申洲國際（2313）收報66.75元，跌4.7%，為表現最差的藍籌股。滙控（005）報111.5元，升0.3%，連升7日。

譚智樂：25600至26600點上落

富途證券首席分析師譚智樂預計，港股短線表現反覆，於25600至26600點水平上落，並指26000點僅為心理關口，即使重上該水平，意義並不大。他提及，港股近來開始反彈，但成交未能配合，難以突破，須待美國議息和本月中下旬召開中國中央經濟工作會議的消息。

恒指今早高開43點後，表現窄幅波動，雖然一度「倒跌」111點至25649點，其後又曾「倒升」111點至25871點，即上下波幅僅222點；截至中午則報25809點，升48點或0.19%，成交922億元。科指方面，中午報5567點，升32點或0.58%。

藍籌股中，近日弱勢的小米（1810）及美團（3690）齊見反彈，分別升2.9%及2%，亦連同升逾1%的建行（939）及工行（1398）力撐大市；相反，騰訊（700）、阿里（9988）及友邦（1299）逆市下跌，限制了大市升幅。

攜程受惠俄羅斯對華免簽落地

單計股價變幅，攜程（9961）半日升3.6%，為表現最佳藍籌，紫金（2899）及中芯（981）亦升2.3%及1.7%。消息面上，俄羅斯對華免簽政策正式落地，有效期從2025年12月1日起到2026年9月14日，免簽天數最多可達30天。此外，自中國對俄羅斯實行免簽以來，攜程平台相關出行訂單較去年同期顯著增長，其中俄羅斯入境遊客機票預訂量按年增長190%，酒店預訂量按年增長213%。

另一方面，特朗普政府致力推動機器人產業發展，刺激美國相關股炒上，連帶本港上市的機器人概念股亦見異動，其中三花（2050）及德昌（179）均升逾9%，極智嘉（2590）升逾5%，微創機械人（2252）及地平線（9660）均升逾4%。

美股壞消息當好消息炒，俗稱「小非農」的美國ADP職位11月意外減少3.2萬份，遠遜市場預期的增加1萬份，但進一步增強聯儲局下周減息的預期。美股三大指數全線向好，道指收市升408點或0.86%，報47882點；標指升20點或0.3%，報6849點；納指升40點或0.17%，報23454點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌1.38%至7701點。

特朗普政府力谷機器人技術

另一方面，特朗普政府據報考慮明年發佈一項行政命令，以推動機器人技術發展，而交通部也準備宣佈成立一個機器人工作組，可能在年底前公佈。消息刺激相關股急升，其中Tesla（TSLA）股價急升逾4%至446.74美元。

港股方面，恒指今早高開43點，報25804點。科網股個別發展，阿里（9988）跌0.3%；騰訊（700）跌0.2%；美團（3690）升0.9%；京東（9618）則升0.6%。至於小米（1810）開市報40.34元，升0.3%。雷軍宣佈公司App開放現車選購，涵蓋全新現車和官方展車，且官方展車已選購完；小米汽車又強調，現車均未登記註冊，享受完整質保，同時交付周期已縮短，最快3至6周。

富時中國50指數納入宏橋及寧德

另一方面，富時羅素宣佈將中國宏橋（1378）、寧德時代（3750）及恒瑞醫藥（1276）納入富時中國50指數成分股，上述3股開市分別升2.8%、升0.3%及無起跌；同時，剔除中信建投（6066）、長城汽車（2333）及理想汽車（2015），股價分別無起跌、跌0.6%及跌2.3%。有關調整將於12月19日收市後生效。

個股消息中，半新股均勝電子（699）獲調入港股通標的證券名單，今早開市報18元，升1%。

北水動向方面，昨日淨買入港股22.79億元，其中小米（1810）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別獲淨買入8.7億元、4.27億元及2.98億元；而騰訊（700） 、中芯（981）及快手（1024）則分別遭淨賣出7.33億元、4.19億元及1.85億元。

