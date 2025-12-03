網紅茶飲品牌「鼻祖」傳調整IPO 棄美股轉港上市

《星島環球網》見習記者鐘凱深圳報道

作為湖南長沙的城市消費名片之一，新茶飲品牌茶顏悅色的上市傳聞在近期再度引發市場聚焦。有消息稱，茶顏悅色母公司湖南茶悅文化產業發展集團有限公司正籌劃調整上市路徑，放棄此前傳出的美國納斯達克上市，轉而衝刺港股 IPO。對此，茶顏悅色相關人士向《星島》回應稱，目前暫未接到管理層相關上市通知。

這已是2023年以來，茶顏悅色上市地傳聞的第三次重大轉向。早期市場曾首次傳出其接洽港股IPO，2024年3月，消息稱已選定中金公司、摩根士丹利擔任保薦人；同年年底，又傳出「棄港轉美」，擬於2025年登陸納斯達克。如今，傳聞再度回流港股，兩年內上市路徑的反覆拉鋸，折射出其在資本市場抉擇中的謹慎態度。

與茶顏悅色舉棋不定形成鮮明對比的是，新茶飲賽道早已進入「上市競速期」，包括奈雪的茶（2150）、茶百道（2555）、古茗（1364）、霸王茶姬（CHA）及蜜雪冰城（2097）等頭部品牌均已完成上市，並借助資本力量開啟了全國乃至全球化的擴張。反觀堅持直營模式的茶顏悅色，雖然擁有高品牌知名度，但區域屬性仍十分突出，市場拓展與規模化覆制能力不足的短板顯著。

在行業競爭日趨激烈的背景下，如何突破模式瓶頸、強化核心競爭力，已成為茶顏悅色創始人呂良在衝刺資本市場前必須破解的關鍵命題。

在港股與美股之間徘徊

憑借「幽蘭拿鐵」等爆款產品積累的區域市場高認可度，茶顏悅色近年來逐步推進資本市場對接工作，其上市路徑的搖擺與股權架構的調整形成清晰呼應。

2023年10月，市場首次傳出茶顏悅色籌劃IPO的消息；2024年3月，彭博報道稱，茶顏悅色已選定保薦人，並計劃在當年內赴港IPO，募資數億美元。這一傳聞很快在該公司的系列工商信息變更中得到印證，其中2024年2月，茶顏悅色的企業類型變更為「有限責任公司（港澳台投資、非獨資）」，同時新增香港注冊股東Rose Xanadu HK Limited，後者是一家2023年10月才成立的私人股份有限公司。

2024年6月，茶顏悅色發生大規模股權調整，包括天圖資本、順為資本、五源資本等5家投資方旗下7隻基金悉數退出股東行列。截至目前，公司股東僅剩湖南茶悅品牌管理有限公司（由CYYS Tea Limited全資持股），以及Rose Xanadu HK Limited，持股比例分別為99.7203%、0.2797%。

這些操作被市場解讀為搭建紅籌架構的核心步驟，比如凈化境內股權結構，引入香港資本主體等，為境外上市掃清股權障礙。而不同於互聯網行業常用、用於規避外資準入限制的VIE協議控制模式，茶顏悅色採用的是股權控制型紅籌架構，這與茶飲行業無外資投資限制的政策環境高度適配。

然而，此後上市計劃卻發生調整，先是2024年12月彭博報道，茶顏悅色放棄港股IPO，轉向美國納斯達克市場；接著在2025年11月，市場消息再度傳出，其又籌劃從納斯達克改道港股上市。兩地市場的取捨邏輯也引發外界關注。

艾媒咨詢首席分析師張毅向《星島》表示，在美股上市的企業，更側重於出海與全球化布局，但目前茶顏悅色仍以湖南省內市場為主，出海步伐較慢，全球化並非當前優先項，港股與企業現階段發展節奏更契合。據了解，直至2025年7月9日，茶顏悅色才宣布以電商形式向海外市場布局零售業務，但也僅涉及零食、文創等產品，茶飲門店全球化尚未啟動。

張毅認為，港股市場對茶顏悅色的品牌價值與企業定位接受度或許更高，且能更好地承接國內對消費行業的扶持政策，在政策紅利的理解與落地層面更具優勢。他同時指出，對茶顏悅色這類企業而言，港股與美股兩地準入門檻不存在本質區別，轉換成本可控。

擴張節奏偏慢 直營模式與行業存落差

在新茶飲行業「規模化競速」的浪潮中，茶顏悅色的擴張路徑呈現出了鮮明的差異化。據了解，該品牌堅持純直營模式，聚焦核心區域深耕，全國化與全球化步伐顯著慢於頭部同行。

從國內布局來看，成立於2013年的茶顏悅色雖然是最早出圈的國風茶飲品牌之一，但區域屬性始終突出。在2025年11月中旬，茶顏悅色集團總經理助理熊曉青對外表示，目前該品牌的店面主要集中在湖南、湖北、重慶和江蘇四個地區，總計已超過1,200家，在純直營模式下，員工人數也已過萬。

未來拓展門店的計劃方面，茶顏悅色相關人士接受《星島》採訪時明確表示，公司接下來將繼續在上述四個區域開拓門店。「公司力求每一步擴張都能踏實、穩健，在競爭激烈的市場環境下，依然採取堅持直營、練好內功、區域深耕、長期主義的策略」。

這一謹慎的擴張邏輯，與行業頭部品牌的規模化打法截然不同。

截至2025年上半年，新茶飲品牌在資本的助力下呈現出擴張提速的趨勢。其中蜜雪冰城憑借加盟模式，全球門店突破5.3萬家，海外布局覆蓋東南亞、拉美等市場；古茗門店數超1.1萬家，滬上阿姨突破9,400家，也均以加盟模式為核心擴張引擎。而奈雪的茶主打直營模式（目前直營門店1,321家、加盟店317家），在門店數量方面遠不及其他已上市同行。

對此，張毅表示，直營和加盟兩種模式沒有絕對的優劣勢，它們的核心差異集中於盈利邏輯和發展節奏。一方面，直營模式聚焦門店C端收益，利潤率相對更高，但擴張速度較慢，規模化能力較弱；另一方面，加盟模式核心是賺取供應鏈收益，利潤率低於直營，但能通過快速鋪設終端實現規模化增長。

上市前需補供應鏈與規模化短板

從市場窗口看，2025年前10個月，香港新股集資額累計約2,160億港元，排名全球第一；1-11月，恒生指數顯著上漲接近30%。在港股行情火熱的背景下，市場對優質新茶飲企業仍持歡迎態度，但資本的核心關注點也十分明確。

張毅認為，資本市場主要關注兩大硬核指標，一是營銷層面的成長能力；二是盈利層面的增長潛力。「當前新茶飲賽道已趨於飽和，企業唯有在這兩項指標上拿出亮眼成績，才能凸顯核心競爭力。」他續稱，茶顏悅色若想在上市後實現更高的成長性，要麼需要攻克直營模式的快速複製難題，要麼則在夯實本地化直營基礎後，通過加盟模式實現規模化擴張。

而上述兩種路徑，均需建立在組織能力、供應鏈管理能力的基礎之上。這恰恰是茶顏悅色主要痛點。過往公司更多是聚焦於前端運營，供應鏈建設投入不足，也導致門店擴張始終保持克制。這一經營重心在企業表述中也得到印證，茶顏悅色相關人士對《星島》表示，茶顏悅色的核心競爭力是由「產品、服務、文化」共同鑄就，其中，產品以真材實料為根基，服務靠直營模式保障溫度，文化則以中式美學構建情感共鳴。

相較之下，以供應鏈管理為核心優勢的蜜雪冰城，憑借「平價定位+規模化加盟+自營供應鏈」的正向循環，實現了業績高速增長。2021年-2024年，該公司營收從103.51億元攀升至248.29億元，歸母凈利潤從19.10億元升至44.37億元，年複合增長率分別為34.2%、32.8%。亮眼的業績也獲得資本追捧，其自2025年3月上市後，股價最高漲至618.5港元，目前雖回落至412港元，但年內累計漲幅仍翻倍。

為破解增長瓶頸，茶顏悅色也在嘗試構建第二增長曲線，包括近年來陸續孵化「鴛央咖啡」、「古德墨檸」、「小神閒茶館」及「晝夜詩酒茶」等子品牌，將消費場景覆蓋至早、晚時段，目前主要在長沙試點推廣；同時拓展零售業務，推出零食、文創等產品，零售業務SKU總量超過300個。第三方數據顯示，2024年其零食電商銷售破億，年銷售額同比增長了12倍。

但對於新茶飲品牌而言，線下才是競爭的主場，構建連鎖化、規模化能力仍是茶顏悅色衝刺上市前最需解決的課題。參考同業路徑，原本以直營為主的奈雪的茶，過去兩年已順應行業趨勢開放加盟。這或許能為茶顏悅色提供可借鑒的方向，但最終其將如何抉擇，仍待市場觀察。