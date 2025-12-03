京東工業招股 入場費3131元 引入7名基石投資者

由京東（9618）分拆的京東工業（7618）今日（3日）起至下周一（8日）招股，擬發行2.11億股，一成在港公開發售，招股價12.7元至15.5元，集資最多約32.7億元。每手200股，入場費3,131.26元，將於12月11日正式掛牌，美銀證券、瑞銀、海通國際及高盛為聯席保薦人。

招股書顯示，控股股東京東持有京東工業已發行股本總額78.84%。此外，該股引入7名基石投資者，分別為M&G、CPE Investment、晨曦投資管、常春藤、剛睿、Schonfeld及Burkehill，認購金額合共1.7億美元。

為工業供應鏈技術與服務提供商

京東工業為工業供應鏈技術與服務提供商，通過「太璞」的全鏈路數智化工業供應鏈解決方案，提供工業品供應和數智化供應鏈服務；而「太璞」建立在集團端到端的供應鏈數智化基礎設施之上，涵蓋商品、採購、履約及運營。集團則主要通過向客戶銷售工業品及提供相關服務獲得收入。

集團於2017年開始佈局專注於MRO採購服務的供應鏈技術與服務業務，已成為中國MRO採購服務市場的最大參與者，根據灼識諮詢的資料顯示，按2024年交易額計排名第一，規模為第二名的近3倍；亦為中國工業供應鏈技術與服務市場最大的服務提供商，市場份額達到4.1%。

去年利潤按年升近158倍

業績方面，京東工業去年持續經營業務收入為203.98億元（人民幣，下同），按年升17.7%；利潤為7.62億元，按年升近158倍。若以今年上半年計，持續經營業務收入為102.5億元，按年升18.9%，利潤為4.51億元，按年升55%。

至於是次集資所得款項用途，約35%預計在未來48至60個月用於進一步增強工業供應鏈能力；約25%用於跨地域的業務擴張；約30%用於潛在戰略投資或收購；約10%則用於一般公司用途及營運資金需要。