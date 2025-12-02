Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德銀天下被證監會點名股權高度集中 街貨僅有1.1% 股價自9月底起累升超3倍

股市
更新時間：19:03 2025-12-02 HKT
發佈時間：19:03 2025-12-02 HKT

證監會點名德銀天下股份 （2418）股權高度集中。根據證監會通告，對該公司之股權分佈進行查訊後，結果顯示該公司 十大股東合共持有約5.46億H股，相當於該公司已發行H股股本之98.9%，只有605.45萬股H股 ，約佔已發行股本的1.1%的股份，由其他投資者持有。

德銀天下股份今日（2日）收報9.79元，跌0.9%。

德銀天下股價自9月底起至昨日累升3.3倍

證監會指，德銀天下股價於今年9月29日至11月18日期間，由2.3元急升至9.29元，升幅高達3.04倍。於12月1日，德銀天下收報9.88元，較9月29日收市價高出3.3倍。證監會提醒，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之 H 股股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司 H 股股份時務請審慎行事。 

證監會取得涉及操永續農業股份的人士的資產臨時禁止令

同日證監會公布，已根據《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序中，向一名涉嫌操永續農業股份的人士發出臨時強制令 ，禁止該嫌疑人處置或處理其在某些證券及銀行帳戶內持有的資產，以防將該等資產的價值縮減或調離香港，以約6,260萬元為限。 該臨時強制令確保，在法庭裁定該涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》條文的情況下，有資金以履行可能作出的任何命令。 

證監會：該涉嫌操縱市場的人士以被控多項罪行

證監會表示，該臨時強制令維持有效，直至證監會提出的法律程序有所裁定或法庭作出進一步命令為止。 證監會還指出，該涉嫌操縱市場的人士是目前在刑事法律程序中被控的五名被告之一，有關審訊將在2026年7月13日於區域法院展開，該等被告因上述涉嫌失當行為，被控多項罪行包括，串謀欺詐或串謀在證券交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法等條例。
 

