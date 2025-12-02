生科股寶濟藥業招股 戰略性聚焦四大領域 入場費2665元

生物技術公司寶濟藥業（2659）今日（2日）起至周五（5日）招股，擬發行3,791.17萬股H股，一成香港公開發售，招股價26.38元，集資約10億元，每手100股，入場費2,664.6元，將於12月10日正式掛牌，中信証券及海通國際為聯席保薦人。該股引入安科生物香港、DC Alpha SPC及國泰君安證券投資（有關中和場外掉期）為基石投資者，投資金額合計約2億元。

擁3大核心產品

寶濟藥業於2019年成立，戰略性聚焦四大領域：大容量皮下給藥、抗體介導的自身免疫性疾病、輔助生殖，以及重組生物製藥。集團管線主要包括12款自主開發在研產品，包括3款核心產品KJ017、KJ103及SJ02（晟诺娃®）、4款其他臨床階段候選藥物BJ007、KJ015、SJ04及KJ101，以及5款臨床前資產BJ008、BJ009、BJ045、BJ047及BJ044。

當中核心產品包括SJ02（晟诺娃®），是一種長效重組人卵泡刺激素羧基末端肽融合蛋白（FSH-CTP），作為輔助生殖，用於進行控制性卵巢刺激、促進多囊泡發育及誘發排卵，今年8月已獲得國家藥監局NDA批准；KJ017則是一種處於NDA階段的重組人透明質酸酶，用於大容量皮下給藥（聯合治療）、由於各種原因導致的體液流失（單藥治療）、輔助皮下補液（聯合治療）；而KJ103是一種處於III期開發階段的創新重組免疫球蛋白G (IgG)降解酶，用於治療腎臟移植前脫敏及病理性IgG介導自身免疫性疾病。

根據弗若斯特沙利文資料顯示，到2033年，四個戰略性治療領域在中國的臨床可觸及市場規模合計將約達500億元（人民幣，下同）。

去年虧損擴大逾倍

業績方面，去年收入為616萬元，按年減11%，虧損3.64億元，按年擴大1.27倍；以年首6個月計，收入為4,199萬元，按年升逾27倍，虧損1.83億元，按年擴大9.4%。

至於是次集資所得款項淨額用途，約53.5%用於核心產品（包括KJ017、KJ103及SJ02）研發及商業化；約17.7%用於推進其他現有管線產品及籌備相關登記備案；約8.4%用於持續優化專有合成生物學技術平台，以及研究和開發新候選藥物；約10.4%用於提升及擴大生產能力；以及約10%用於營運資金及一般公司用途。