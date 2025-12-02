恒指升61點險守兩萬六 阿里揚1%撐市 美團再挫3% 專家料上落市難破｜港股收市

美股隔晚五連升斷纜，港股受滬深股市和部分重磅科技股走弱拖累，出現高開低走，不過阿里巴巴（9988）午後重拾升勢撐市，恒指最終全日收復兩萬六關收市，收報26095點，升61點。大市成交減少至1782億元。北水維持淨流入10.31億元，連續第4日淨流入。

隨晚金龍指數上升，恒指隨外圍高開155點後，最多升231點，惟其後一度轉跌44點，於午後則反覆向上，全日收報26095點，升61點，26000關失而復得。國指收報9182點，升9點。科指跑輸大市，收報5624點，跌20點。

科企更新AI模型 股價各異

各大科企陸續更新AI模型，惟科技股個別發展，阿里巴巴（9988）發布圖片產生及編輯模型Qwen-Image的更新，並接入千問應用程式，阿里巴巴逆市揚1.4%，收報157元，單股支持恒指近32點。快手（1024）旗下可靈AI視頻O1模型正式上線，股價亦漲0.9%，收報68.95元。商湯（020）「日日新」大模型亦於周一正式發佈開源SenseNova-SI系列模型，惟其股價下滑1.4%，收報2.1元。另外，美團（3690）業績後續遭大行下調目標價，逆市再跌3.1%，收報96.5元，一股拖低大市26點。

比亞迪銷量提升 股價揚2%

多間車企公佈11月交付數據，小米（1810）11月交付量持續超過4萬輛，累計交付已超過50萬輛，超出年初全年目標35萬輛的目標，小米股價升1%，收報40.7元。比亞迪（1211）11月銷量達48.02萬輛，按月升8.7%，股價揚2.2%，收報100.1元。蔚來（9866）11月交付量按月跌10%，股價挫6.7%，收報40.4元。小鵬（9868）11月交付量按月亦跌12.6%，小鵬股價下滑5.5%，收報78.75元。

蘋果概念股繼續受捧，瑞聲科技（2018）揚3.9%，收報39.46元；高偉電子（1415）走高3%，收報30.9元；比亞迪電子（285）向上1.8%，收報34.42元；丘鈦科技（1478）升1.7%，收報9.71元。

賭收有盼望 銀娛升3%冠藍籌

澳門11月賭收增14%，勝預期，摩通等唱好澳門12月賭收，濠賭股表現亮眼。銀娛（027）升2.8%，收報40.98元，為表現最佳藍籌股；金沙中國（1928）漲2.1%，收報21.88元。美高梅中國（2282）向上2.1%，收報16.91元；澳博（880）升1.5%，收報2.74元。

個股方面，三生製藥（1530）折讓6.5%配股，集資31.15億元，股價逆市大跌4.6%，收報30.22元。巨子生物（2367）擬回購不超過1.04億股股份，股價炒高8.5%，收報39.7元。

伍禮賢：基金經理放假 年底前偏靜

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，大市成交未能配合，港股反彈動力不足，相信仍處於上落市格局，他續指，12月不少基金經理陸續放假，若港股短期內再沒有新資金流入，預期難有突破，恒指將維持在25000點至27000點區間上落。

港股高開低走，恒指今早開市升155點後，升幅一度擴大至231點，高見26264點，惟接近11時後開始轉弱，截至中午僅升27點或0.11%，報26060點，險守兩萬六關，半日成交989億元。科指方面，中午報5614點，已「倒跌」29點或0.53%。

藍籌股中，阿里巴巴（9988）發佈圖片產生及編輯模型Qwen-Image的更新，並接入千問App，該股半日升1.5%至157.3元，連同中海油（883）升2.2%及比亞迪（1211）升1.8%，力撐大市。

摩通降美團盈測 削目標價

相反，美團（3690）半日逆市挫近3%，拖累大市走勢。消息面上，摩通將美團第四季盈利預測下調31%，以反映到店業務盈利能力下降，並認為在出現更明確證據證明利潤率走勢更具可預測性、核心外賣業務競爭行為趨於理性，以及國際擴張框架更趨於紀律性前，重新評估空間有限，維持「中性」評級，但目標價由100元降至95元。

單計股價變幅，信義玻璃（868）半日升2.6%，安踏（2020）及中信（267）亦齊升逾2%，為表現較佳藍籌。中信證券表示，雖然浮法玻璃需求的核心矛盾仍在於地產方面拖累，但汽車玻璃及大型家電貢獻結構性增量，整體需求具備一定韌性。該行又指，按照過往周期推算，浮法玻璃正處於下行周期尾部，當前行業盈利及估值位於歷史低位，龍頭公司的回購彰顯對未來發展的信心。

美國聯儲局主席鮑威爾於本港時間今日9時發表演講前，美股三大指數周一全線下跌，其中道指跌427點或0.9%，報47289點；標指跌36點或0.53%，報6812點；納指跌89點或0.38%，報23275點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一則升0.87%至7860點。

比特幣低見83822美元後反彈

日本12月加息預期升溫，美元兌日圓曾見154.67水平，其中日圓升幅收窄，最新報155.67；美匯指數今早亦見輕微反彈，升0.03%至99.44水平。比特幣周一急跌，曾低見83,822美元，今早有所回升，最新報86,604美元。相反，金價今早回落，暫跌0.36%至4,216美元。

焦點股中，英偉達（Nvidia，NVDA）斥資20億美元入股晶片設計工具製造商新思科技（Synopsys，SNPS），成為第七大股東，刺激新思科技收升4.9%至438.29美元；英偉達亦升1.7%至179.92美元。

多間車企公佈11月交付數據

港股方面，恒指今早高開155點，報26188點。科網股普遍向好，阿里（9988）開市升3.3%；騰訊（700）升1%；美團（3690）跌0.05%；京東（9618）無起跌%。至於公佈11月交付逾4萬輛汽車的小米（1810），開市升0.6%。

除了小米外，多間車企公佈11月交付數據，其中比亞迪（1211）11月銷量達48.02萬輛，按年跌5.3%，按月升近9%，股價高開1.1%；蔚來（9866）11月交付36,275輛，按年增76%，股價跌逾6%；小鵬（9868）11月交付36,728輛，按年增19%，股價跌1.6%；理想汽車（2015）11月則交付33,181輛，按年跌32%，股價亦跌0.6%。

三生製藥折讓6.5%配股

個股消息中，三生製藥（1530）擬配售1.05億股，集資31.15億元，相當於經擴大已發行股本的4.14%，每股配售價29.62元，較上日收市價31.68元折讓6.5%。該股開市報30.7元，跌3%。

北水動向方面，昨日淨買入港股21.48億元，阿里巴巴（9988）、中興通訊（763）及美團（3690）分別獲淨買入13.21億元、6.06億元及5.95億元；而中芯（981）、中海油（883）及中國財險（2328）則分別遭淨賣出3.03億元、2.72億元及1.29億元。