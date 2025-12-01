滙豐投資指環球市場潛在「角色逆轉」 更重視基本面 AI估值未現科網極端泡沫

2026年將至，滙豐投資管理預期明年環球GDP及利潤增長將會趨於一致，加上與美國相比的估值差距較大，兩者將支撐市場回報表現擴大，但亦不排除美國投資表現保持穩健的可能性。在AI投資的推動下，美國企業盈利或會保持強勁，雖估值看似偏高，但遠不及科網泡沫爆破時期般極端。惟AI商業模式尚存在不確定性，或會在明年年引發更劇烈的市場波動。美國聯儲局將於下周議息，滙豐投資管理料聯儲局是次減息0.25厘，明年1月再減0.25厘。

鼓勵多元化配置

滙豐投資管理亞洲區首席投資總監Michael Cross表示，去年匯率波動及市場重估在推動回報方面發揮關鍵作用，估值倍數上升、股票風險溢價下降及信貸息差收窄共同塑造了市場格局。展望2026年，市場驅動力或會迎來轉變，突顯穩健的基本面對於可持續進步的重要性。即使投資表現持續擴大至各地區及行業，這種潛在的「角色逆轉」或會令回報的組成截然不同。此外，隨著西方政府債券的對沖特性減弱，故鼓勵資產配置者加強多元化配置，以確保在變化多端的市況下保持韌性。

料今明兩月各減息0.25厘

對於美息走勢，Michael Cross預料聯儲局本月將減息一次，明年再減一次，之後視乎情況發展。他指若美國經濟出現合理增長，在美國中性利率水平的預期區間3厘至3.5厘，相信美息將更接近3.5厘多於3厘。

美元難大幅走弱 AI主題續吸資金

他指，美元匯價看似被高高，但上半年已出現明顯調整，近期則趨向穩定，其中因為包括中國在內的國家會作出本幣兌美元的匯率管理。他並不認為美元會廣泛性大幅走弱，即使偏弱，亦可能是緩慢向下，因美國較其他發達經濟體應用AI速度更快，而AI能強力推動經濟增長，繼而可吸引資金流向美國資產，令美元獲得支撐。

中國AI估值被明顯低估

滙豐投資管理亞洲固定收益投資主管兼董事總經理梅中立稱，亞洲貨幣在AI發展浪潮中的匯價仍被明顯低估，因區內相關技術應用與方案整合方面還有很大發展空間，中國可提供強大的基礎設施支持AI發展，這將吸引資金逐步回流，對亞洲貨幣帶來支持，人民幣或走強。此外，他看好亞洲固定收益市場的前景，因受惠美國或再減息及美元可能走弱。

消費成內地經濟政策首務

中國股市方面，滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱指，中國正為可持續經濟增長鋪路，且消費被提升為首要經濟工作任務，營造更有利的財政環境，並提振投資者信心。與其他市場相比，中國股市的估值仍具吸引力，主要受到關鍵行業湧現的機遇所推動。她回應AI泡沫問題時稱，現難界定何謂泡沬，因無人可作精準估計有關應用及影響，而中國AI投資只屬起步階段，中國企業對相關投資亦較審慎。