恒指升174點重越兩萬六 舜宇漲6% 美團績後跌3% 專家：市場憧憬新儲局主席｜港股收市

港股在12月打響頭炮，重上兩萬六關口，收報26033點，升174點，而大市成交額按日增至2009億元。有分析預計，港股短期繼續於25700至26300點徘徊，若美國本月減息或公布美國聯儲局主席人選，對本港大市有幫助。美國總統特朗普表示，已確定美聯儲下任主席的人選，而大熱人選、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）向媒體表示樂意出任。

恒指高開86點，一度大升321點，高見26179點，惟其後升幅收窄，一度僅升55點，終收報26033點，升174點。國指收報9172點，升42點。科指收報5644點，升45點，連升兩日累升0.8%。

iPhone Fold傳進入預量產 果鏈炒上

內媒《經濟日報》引述供應鏈消息指，蘋果首款摺疊屏手機iPhone Fold目前已進入工程驗證與預量產流程，只剩下細節設計需要調整，有望明年年底前發布。蘋果概念股落鑊炒上，舜宇光學科技（2382）報67.45元，升6.2%，成表現最好藍籌股；藍思科技（6613）報25.24元，升4.9%；丘鈦科技（1478）報9.55元，升4.3%；瑞聲科技（2018）報37.96元，升3.4%。

中興勁飆14% 傳生產AI手機

另有內媒引述消息指，字節跳動和中興通訊（763）合作的AI手機將於本月初發布，其中字節跳動主導豆包大模型的植入與AI交互功能定義，中興則主導硬件定義、產品設計和生產製造。中興通訊以接近全日高位收報35.8元，升13.9%。

阿里升2% 小米逆市跌2%

科技股個別發展，美團（3690）績後遭多家大行下調目標價，收報99.55元，跌2.9%，為表現最差的科指成份股。摩根士丹利表示，美團的核心本地商業經營利潤預測下調，以及海外投資增加，將其目標價由135元下調至120元，但重申「增持」評級。小米（1810）收報40.3元，跌1.8%。至於阿里巴巴（9988）收報154.9元，升2.2%；騰訊（700）報619.5元，升1.3%；京東（9618）報117.1元，升0.5%。

市傳中國人保（1339）黨委委員及副總裁兼人保財險黨委書記及總裁于澤，被相關部門帶走調查。中國人保收報6.68元，跌5.2%；中國財險（2328）報17.18元，跌2.7%。

藍籌股方面，泡泡瑪特（9992）收報215.2元，跌4.3%，為表現最差的恒指和國指成份股。滙控（005）報110.5元，升1.1%。

李澤銘：25700至263000點上落 拆倉風險尚可

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，港股未有明顯方向，資金沒有明顯流出或流入個別股份板塊，恒指於接近26200點水平出現較大沽壓，預計短期繼續於25700至26300點徘徊，而如果美國本月減息或公布下一任美國聯儲局主席人選，對港股大市有幫助。但他提醒，日本債息抽升，反映市場押注日本將會加息，或引發避險情緒升溫，導致拆倉情況，但目前整體市場情況尚可。

---

恒指12月開局高開86點後，升幅一度擴大至321點，高見26179點，其後有所回吐，截至中午報26068點，升209點或0.81%，續守穩兩萬六關，成交209億元；科指中午報5654點，升55點或0.99%。

藍籌股中，阿里（9988）半日升3.3%，連同滙控（005）升1.4%及騰訊（700）升0.8%，為主要貢獻恒指升幅股份；相反，小米（1810）及美團（3690）分別跌2%及1.5%，拖累了大市走勢。

豆包推出手機AI助手

單計股價變幅，舜宇（2382）半日升逾6%，為表現最佳藍籌，紫金礦業（2899）及京東健康（6618）亦分別升5%及3.3%。消息面上，豆包宣佈推出豆包手機AI助手，消息刺激一眾手機產業鏈股份向上，除了舜宇外，藍思科技（6613）升6%，丘鈦（1478）及瑞聲（2018）亦分別升4.8%及3.9%。

另一方面，美國減息預期升溫，金價及銀價向好，除了紫金礦業外，中國白銀（815）半日升近一成，招金（1818）及靈寶（3330）均升逾4%，而紫金黃金國際（2259）則升2.9%。

---

上周五美股只有半日市，但市場憧憬感恩節利好消費股，推動美股創出五連升，港股夜期亦漲127點，重返26000點關口。不過，昨日出爐的內地官方製造業PMI則遜市場預期，並已連續8個月處於收縮區間。分析指，港股12月開局有機會隨外圍高開，但目前成交金額不足以支撐大市持續上漲，加上內地製造業疲弱對「拖後腿」，料恒指在12月大部分時間將反覆偏軟，但年底可望因粉飾櫥窗效應而造好。

恒指今早高開86點，報25945點。科網股個別發展，阿里（9988）開市升1%；騰訊（700）升0.3%；上周五已公佈業績的美團（3690）跌逾2%；京東（9618）亦跌0.7%；小米（1810）則升0.5%。

人民銀行指穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。比特幣失守9萬美元關口，最新跌逾4%至87,530美元；在港上市相關概念股受壓，雲鋒金融（376）跌2.6%；博雅互動（434）跌2.5%；國泰君安（1788）跌1.7%。

相關文章：人行開會打擊虛擬貨幣 稱穩定幣存洗錢詐騙及走資等非法活動

賽力斯獲調入港股通

個股方面，賽力斯（9927）獲調入港股通標的證券名單，該股開市報120元，升逾4%。

郭思治：月底或受惠粉飾櫥窗

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，11月恒指大部分時間在26000點水平徘徊，整體呈現下滑趨勢，加上目前成交金額明顯減少，預期恒指短期內需重返26300點，後市走勢才能更樂觀。不過，上周五美股表現不錯，港股夜期亦重返26000點，港股今日（1日）有機會高開。

他估計，若大市成交未能反彈，料港股於12月或呈現有波幅無升幅、有反彈無大升的走勢，惟月底或有望受惠粉飾櫥窗效應，港股12月表現可能較11月為佳。不過，郭思治還指出，最新官方製造業PMI連續八個月處於收縮區間，顯示內房產業調整帶來的後遺症，持續衝擊實體經濟，或對港股後市產生一定負面影響。

梁杰文：宜待更好機會才入場

宏高證券投資經理梁杰文亦表示，由於近期港股波幅明顯收窄，大市成交亦持續萎縮，今日港股即使有機會跟隨外圍高開，但升幅可能非常有限，同時今年港股累積升幅較大，加上目前缺乏重大利好消息推動，預計12月港股交投將偏弱，難以向上突破，甚至可能逐步調整下行，預期恒指12月將於25000點至26500點區間上落。他建議投資者保持觀望，留待更好機會才入場。

梁杰文續指，投資者或較看好受惠減息周期股份，例如高息股和公用股等，又認為雖然現時美國利率調整速度較慢、幅度有限，但減息行動仍在持續，高息股和公用股更容易跑出 。

聯儲局進入議息前禁聲期

展望本周，美國聯儲局將進入12月議息會議前的慣例禁聲期，不過聯儲局主席鮑威爾本周仍將在一場紀念活動中致辭。另外，美國11月ISM製造業PMI 、「小非農」ADP就業報告 、PCE（個人消費支出）物價指數等重要數據，亦將在本周陸續出爐。新股方面，金岩高嶺新材（2693）、樂摩科技（2539）、天域半導體（2658）、遇見小麵（2408）將於本周相繼掛牌。