美團未見好消息 難望反底｜唐牛

股市
更新時間：09:07 2025-12-01 HKT
發佈時間：09:07 2025-12-01 HKT

美團（3690）上周五公佈第三季業績，收入按年僅升2%至955億元人民幣，期內經調整虧損達160億元人民幣。雖然首席執行官王興表示，餐飲外賣虧損預計在第三季見頂，但第四季仍會錄得顯著虧損，在沒有興趣參與價格戰的前提下，失血情況暫難扭轉。

逢高沽策略不變

本欄在美團上次（8月）公佈中期業績後，一直以淡倉應戰，除了一次被挾倉突襲外，其餘時間均贏錢歸來，可見在沒有好消息憧憬下，趁高沽總比博反彈好。如今美團第三季放榜後，在未見曙光的前設下，逢高沽策略不變。

唐牛

 

本欄逢周一、三刊出

