納芯微與卓越睿新開招 孖展超購逾兩倍

更新時間：09:43 2025-11-29 HKT
發佈時間：09:43 2025-11-29 HKT

來港上市公司接連不斷，昨日再有兩隻新股開始招股，其中已在A股上市的納芯微 （2676） 最多集資約22.12億元，該股昨日孖展認購額超購2.37倍；另一新股卓越睿新（2687）則最多集資5.07億元，超購2.84倍，兩股將於下周三（3日）截至招股。另外，內地高端電動車品牌阿維塔（Avatr）等公司正式向港交所遞交上市申請。至於輕鬆健康集團則於昨日通過上市聆訊。

納芯微專注於芯片研發和設計，該公司計劃發行1906.84萬股H股，一成於作公開發售，最高發售價為116元。一手100股，入場費為 11716.99元。 中金、中信證券、建銀國際為聯席保薦人。另外，納芯微A股昨日收報153.5元人民幣，H股最高招股價116元，較其A股折讓31.1%。納芯微引入7名基石投資者，包括元禾納芯、比亞迪（1211）全資附屬Golden Link、小米（1810）全資附屬Green Better等，認購金額10.89億元。

卓越睿新為內地高校教學數字化解決方案提供商，該公司計劃發行666.67萬股H股，其中一成用作香港作公開發售，招股價介乎62.26元至76.1元。每手100股，入場費約7686.75元。農銀國際為獨家保薦人，且未設有基石投資者。

遇見小麵錄13.17億元孖展額

至於還在招股期的遇見小麵（2408）已錄得13.17億元孖展額，超購18.22倍；天域半導體（2658）亦錄得26.96億元孖展額，超購14.46倍。

昨日首掛新股海偉股份（9609）收報11元，較招股價14.28元大跌23%，不計手續費，一手蝕656元。

早前有市場消息指，阿維塔（Avatr）擬集資10億美元（約78億港元）。

另外，昨日智能機器人公司上海仙工智能科技股份，以及已在A股上市的牧原股份亦向港交所提交上市申請。


 

