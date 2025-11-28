Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中滙集團全年純利跌28% 加大師資及校園投入 推動全生命教育周期

更新時間：15:23 2025-11-28 HKT
發佈時間：15:23 2025-11-28 HKT

民辦教育集團中滙集團（382）公布截至2025年8月底止全年業績，營業額按年增7.7%至24.89億元人民幣，純利則按年大跌28.1%至5.14億元人民幣，每股盈利43.79分。末期股派7.4港仙，按年少26%。首席財務官廖旭東表示，純利下跌乃受師資建設、校園設施升級等投入加大影響。

大灣區非學歷培訓市場潛力大

中滙集團表示，大灣區每年逾200萬產業工人需數字化技能提升，加上全國3.2億退休人口帶來的終身學習需求，非學歷培訓市場潛力巨大。該集團計劃將教育服務，從校園延伸至全生命周期，鞏固行業領先地位。

校友網絡向港澳及海外拓展

國際化方面，該集團表示，首批30名外籍留學生已入讀，來自12個國家，主攻商科及漢語文學，未來將增設人工智能、計算機等熱門專業。該集團表示，香港教學中心籌建順利，擬進一步吸引港澳學生，建立「留學大灣區」品牌；澳洲中滙學院首獲碩士學位授予資格，標誌其課程國際認可度提升。中滙指，目前已累計培養超過30萬名畢業生，校友網絡正向港澳及海外拓展。

