美團上季經調整轉蝕160億符預期 料第四季延續虧損趨勢

美團（3690）第三季收入954.9億元（人民幣，下同），按年增長2%，錄得經調整淨虧損160億元，轉盈為虧，符合預期。美團指出，近期市場競爭持續白熱化，因此預計核心本地商業板塊及整體層面，在第四季的經營虧損趨勢將延續。

核心本地商業大蝕141億

期內核心本地商業分部收入674億元，按年減少2.8%，並錄得經營虧損達141億元，去年同期經營溢利為146億元。美團指，主要由於毛利率下降，以及在激烈競爭中提升用戶黏性並鞏固市場地位，不斷調整業務策略導致交易用戶激勵和推廣及廣告開支增加。

日活躍用戶及月交易用戶創新高

美團表示，餐飲外賣日活躍用戶和月交易用戶在第三季均創新高，期內還擴大了用戶結構優勢，包括核心用戶規模按年穩健增長，更多中低頻用戶向高頻躍遷，未來美團將繼續專注於通過改善供給和履約能力，推動核心用戶消費頻次和黏性的提升。

新業務多蝕4% 食雜零售抵銷部分影響

新業務收入280億元，按年增長15.9%，經營虧損錄13億元，略為擴大4.2%，主要由於海外業務擴張帶來較高的相關成本及經營開支。美團指，雖然「美團優選」的戰略轉型帶來影響，但受惠於食雜零售業務及海外業務的擴張，新業務的收入仍保持穩健增長。

美團上季銷售成本703億元，增加24%，銷售及營銷開支亦達343億元，大增91%，因確保在激烈的競爭中提供穩定的即時配送服務而提高騎手補貼，並不斷調整業務策略令推廣、廣告及用戶激勵的開支增加。

靠會員及AI提升用戶與商家黏性

另外美團指出，「美團會員」和AI是其提升用戶和商家黏性及參與度的兩個重要工具，升級後的「美團會員」體系大幅提升用戶心智和交易頻次；而「LongCat」 AI融合餐飲行業萬億級數據，推出了一系列為餐飲商家量身定制的AI工具。