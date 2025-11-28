Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美團上季經調整轉蝕160億符預期 料第四季延續虧損趨勢

股市
更新時間：16:50 2025-11-28 HKT
發佈時間：16:50 2025-11-28 HKT

美團（3690）第三季收入954.9億元（人民幣，下同），按年增長2%，錄得經調整淨虧損160億元，轉盈為虧，符合預期。美團指出，近期市場競爭持續白熱化，因此預計核心本地商業板塊及整體層面，在第四季的經營虧損趨勢將延續。

核心本地商業大蝕141億

期內核心本地商業分部收入674億元，按年減少2.8%，並錄得經營虧損達141億元，去年同期經營溢利為146億元。美團指，主要由於毛利率下降，以及在激烈競爭中提升用戶黏性並鞏固市場地位，不斷調整業務策略導致交易用戶激勵和推廣及廣告開支增加。

日活躍用戶及月交易用戶創新高

美團表示，餐飲外賣日活躍用戶和月交易用戶在第三季均創新高，期內還擴大了用戶結構優勢，包括核心用戶規模按年穩健增長，更多中低頻用戶向高頻躍遷，未來美團將繼續專注於通過改善供給和履約能力，推動核心用戶消費頻次和黏性的提升。

新業務多蝕4% 食雜零售抵銷部分影響

新業務收入280億元，按年增長15.9%，經營虧損錄13億元，略為擴大4.2%，主要由於海外業務擴張帶來較高的相關成本及經營開支。美團指，雖然「美團優選」的戰略轉型帶來影響，但受惠於食雜零售業務及海外業務的擴張，新業務的收入仍保持穩健增長。

美團上季銷售成本703億元，增加24%，銷售及營銷開支亦達343億元，大增91%，因確保在激烈的競爭中提供穩定的即時配送服務而提高騎手補貼，並不斷調整業務策略令推廣、廣告及用戶激勵的開支增加。

靠會員及AI提升用戶與商家黏性

另外美團指出，「美團會員」和AI是其提升用戶和商家黏性及參與度的兩個重要工具，升級後的「美團會員」體系大幅提升用戶心智和交易頻次；而「LongCat」 AI融合餐飲行業萬億級數據，推出了一系列為餐飲商家量身定制的AI工具。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 當局指火警鐘失效 醫管局一員工遇難
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
01:04
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
01:33
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
突發
5小時前
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
01:51
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
生活百科
12小時前
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
02:17
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
社會
8小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
3小時前
政府工程師洗黑錢逾626萬元及收賄 承認公職人員行為失當等6罪 押後12.16判刑
政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲
社會
12小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
生活百科
11小時前