兩隻IPO今起招股  納芯微引比亞迪及小米等為基投 卓越睿新集資最多5.1億元

股市
更新時間：14:48 2025-11-28 HKT
發佈時間：14:48 2025-11-28 HKT

兩隻新股今日起（28日）至12月3日招股，其中專注於晶片研發和設計的納芯微 （2676） 擬發行1906.8萬股H股，一成於香港作公開發售，最高發售價為116元，集資最多22.1億元，每手100股，一手入場費約11717元。納芯微預期將於12月8日掛牌買賣，中金公司、中信証券、建銀國際為聯席保薦人。

納芯微引入7名基石投資者，包括元禾納芯、比亞迪 （1211） 全資附屬Golden Link、好易得國際、Perseverance Asset Management、3W Fund、小米 （1810） 全資附屬Green Better、Dream’ee HK Fund，認購金額10.9億元。

集資所得淨額約20.96億元

按最高發售價116元計，納芯微集資所得淨額約20.96億元，其中約18%將用於提升底層技術能力，約22%用於豐富產品組合，約25%用於擴展海外銷售網絡，約25%用於戰略投資及收購，餘下10%作營運資金及一般企業用途。

根據弗若斯特沙利文資料，以2024年模擬芯片收入計，納芯微在中國模擬芯片市場的所有模擬芯片公司中位列第14名，佔市場份額0.9%，及在中國模擬芯片公司中位列第五名。

卓越睿新一手入場費約7686元

內地高校教學數字化解決方案提供商卓越睿新 （2687） 計劃發行666.7萬股H股，其中一成用作香港作公開發售，招股價介乎62.26元至76.1元，集資最多5.1億元。每手100股，一手入場費約7686.8元。卓越睿新預期將於12月8日掛牌買賣，農銀國際為獨家保薦人，但未設有基石投資者。

卓越睿新收入主要來自數字化教學內容服務及產品，以及數字化教學環境服務兩種類型。弗若斯特沙利文資料顯示，2024年中國高等教育教學數字化市場所有公司中，卓越睿新收入排名第二，市場份額為4.0%，服務及產品涵蓋教育部認可的12個學科門類及92個專業。

