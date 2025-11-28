遇見小麵及天域開招 孖展超購達10倍 不設強制回補

有兩隻新股昨日開始招股，包括去年4月進軍香港的內地中式連鎖麵館遇見小麵（2408），以及天域半導體（2658），共集資最多24.3億元，均不設強制回補，將於下周二截止招股，下周五掛牌。兩股的招股反應暫時旗鼓相當，綜合11間券商數據顯示，遇見小麵有7.8億元孖展，以公開發售集資6854萬元，超購10.4倍；天域半導體有18.1億元，以公開發售集資1.7億元，超購9.4倍。

天域半導體的集資額較多，發行近3007.1萬股，其中一成為香港公開發售，招股價定為58元，集資17.4億元，一手50股入場費逾2929.2元，中信証券為保薦人。該股引入廣東原始森林及廣發全球（就場外掉期而言）及Glory Ocean作為基石投資者，認購總金額約1.6億元，佔約9.3%。天域半導體專注於自製碳化硅碳化硅外延片的碳化硅外延片製造商。

Soul App遞交上市申請

至於遇見小麵發行約9736.5萬股，其中一成為香港公開發售，招股價介乎5.64元至7.04元，集資最多6.9億元，一手500股入場費逾3555.5元，招銀國際為保薦人。該股引入5個基石投資者，包括高瓴資本、君宜投資者、晟盈投資、思達資本和海底撈（6862），投資共約1.7億元，佔是次發行25%。另外，內地共享按摩設備商樂摩科技（2539）和在新三板掛牌的金岩高嶺新材（2693）將於今日截止招股。

內地AI驅動型沉浸式社交平台Soul App向港交所主板遞交上市申請，騰訊（700）為其戰略投資者（不參與日常管理及業務運營）持股49.9%。中信證券為該公司獨家保薦人。

