Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

遇見小麵及天域開招 孖展超購達10倍 不設強制回補

股市
更新時間：11:25 2025-11-28 HKT
發佈時間：11:25 2025-11-28 HKT

有兩隻新股昨日開始招股，包括去年4月進軍香港的內地中式連鎖麵館遇見小麵（2408），以及天域半導體（2658），共集資最多24.3億元，均不設強制回補，將於下周二截止招股，下周五掛牌。兩股的招股反應暫時旗鼓相當，綜合11間券商數據顯示，遇見小麵有7.8億元孖展，以公開發售集資6854萬元，超購10.4倍；天域半導體有18.1億元，以公開發售集資1.7億元，超購9.4倍。

天域半導體的集資額較多，發行近3007.1萬股，其中一成為香港公開發售，招股價定為58元，集資17.4億元，一手50股入場費逾2929.2元，中信証券為保薦人。該股引入廣東原始森林及廣發全球（就場外掉期而言）及Glory Ocean作為基石投資者，認購總金額約1.6億元，佔約9.3%。天域半導體專注於自製碳化硅碳化硅外延片的碳化硅外延片製造商。

Soul App遞交上市申請

至於遇見小麵發行約9736.5萬股，其中一成為香港公開發售，招股價介乎5.64元至7.04元，集資最多6.9億元，一手500股入場費逾3555.5元，招銀國際為保薦人。該股引入5個基石投資者，包括高瓴資本、君宜投資者、晟盈投資、思達資本和海底撈（6862），投資共約1.7億元，佔是次發行25%。另外，內地共享按摩設備商樂摩科技（2539）和在新三板掛牌的金岩高嶺新材（2693）將於今日截止招股。

內地AI驅動型沉浸式社交平台Soul App向港交所主板遞交上市申請，騰訊（700）為其戰略投資者（不參與日常管理及業務運營）持股49.9%。中信證券為該公司獨家保薦人。

相關文章：

遇見小麵獲證監「開綠燈」 擬赴港籌資衝刺「中式麵館第一股」

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．直播｜增至128死 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求
突發
57分鐘前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」
股市
5小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
01:17
大埔宏福苑五級火│廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事 押解返九龍灣辦公室搜證
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
01:35
大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」
社會
5小時前
2017倫敦住宅Grenfell Tower大火。 美聯社
大埔宏福苑五級火｜2017倫敦住宅大火類同 專家分析細說應變知識
即時國際
6小時前
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
前TVB富貴女星3歲兒急送院 吸氧氣閉眼照曝光 二婚夫悲嘆：望為你分擔痛楚
影視圈
6小時前
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
周潤發鮮為人知義舉曝光  74歲曾傳死訊金像影帝哽咽流淚：多謝佢畀我做跟屁蟲
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感謝救命之恩 網民致敬：無名英雄
大埔宏福苑五級火｜管理員冒險敲門喊火燭 住戶感激救命之恩 網民致敬：無名英雄｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
大埔宏福苑五級火｜高溫+濃煙比烈火致命 倖存者恐72小時後才出現3類症狀 謹記火警保命3原則
醫生教室
4小時前