安永料港IPO明年打入全球三甲 「A+H」成主要引擎

本地新股氣勢有望延續至明年，會計師行安永預計，明年香港有約180隻新股，集資額約3,200億元。安永香港資本市場服務發言人賴耘峯表示，若可達到該規模，本港明年打入全球前三甲的問題不大，又提及始終美國市場的科技板塊估值較高，如果當地有多家大型能源、科技企業上市，對排名有較大影響。

本港逾百億新股或按年減少

他表示，受惠於國內上市速度放緩，以及中國企業相繼進行全球佈局，相信「A+H」新股為明年新股市場的主要引擎。該行發現目前受投資者歡迎仍是細分領域龍頭，現時排隊亦不乏此類企業，另估計明年本地主要是集資規模介乎50億至100億元的新股，逾百億元的新股或會按年減少，故明年新股平均集資規模會按年下跌。雖然有龍頭企業排隊在港上市，但其最終集資額會視乎當時市場而作出調整。

他提及，基於約300家排隊在港上市，故對新股市場明年上半年不會感到擔心，比較健康地集資，但隨著企業下半年結束禁售期，將會在市場上作出不同的資本交易，此會影響新股市場氣氛，企業或會因此拖慢上市節奏。至於今年新股市場的回撥機制改革，他聽聞申請上市的公司表示此對整體上市來說有幫助，有助回報穩定性。

安永預測，今年全年本港重奪全球新股集資額首位，期內逾100隻新股，按年升43%，共集資約2,800億元（約360億美元），按年升近2.2倍，僅次於2021年表現，並時隔4年再突破2,000億元關口。當中，有超過20家A股上市公司或A股公司分拆子公司在港上市集資逾1,700億元，佔集資總額61%。香港去年全球新股排名殿軍。

美國和印度新股市場近年活躍

今年全球新股排名方面，紐交所緊隨其後，有51隻新股共集資205億美元；印度國家和孟買證券交易所有329隻新股共集資203億美元，排名季軍；納交所有166隻新股共集資185億美元，排名第四。

值得留意的是，今年有一隻集資近17.5億美元的新股——Tata Capital登陸印度證券交易所，為今年全球集資規模第十大的新股。被問及以往市場對於印度以量取勝的態度會否有改變，他指「未必會」， 認為當地有科創企業的支持，而且數量一向多；至於會否有大型新股，視乎當時印度市場的狀況。他表示，美國和印度為近年較為活躍的新股市場，可能因為有政策支持和企業在當地容易集資。