大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應

更新時間：16:33 2025-11-27 HKT
發佈時間：10:07 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火至今造成最少44人死亡、66人受傷，並包括1名消防員殉職，令社會氣氛一片哀傷。另一方面，市傳宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平（966）承保，該股今早開市低開逾3%，其後跌幅一度擴大至8%，低見16.77元；其後跌幅收窄，收報17.9元，跌1.9%。

根據網上有保險從業員發文指，按宏福苑通告是由中國太平承保工程保險，財產全險（Property All Risks）賠款總上限為20億元；保障大廈及公眾地方意外損毁的公眾責任保險（Public Liability）分2個，其中法例規定第三者保人身傷亡責任，每次事件賠款上限1000萬元、無限次事件，而第三者責任保人身傷亡及財物損毀，每次事件賠款上限2000萬元，亦是無限次事件。該文章指出，宏福苑8幢總共1,984伙，直言「呢3個險種好大機會將會Claim爆」。

記者其後查看宏福苑業主立案法團網站公開文件，發現去年11月及12月的第7、8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保。

宏福苑大維修文件。
宏福苑大維修文件。

相關文章：大埔宏福苑五級火｜香港小米基金會及騰訊公益慈善基金會各捐款1,000萬 用於緊急救援

中國太平保險(香港)副總經理郭端祥獨家回應《星島頭條》查詢時，未有否認為宏福苑承保公司，並表示同事今早已在整理文件、正在處理該屋苑事宜，現時最迫切是幫助居民；公司有最新消息會進一步回應傳媒。

相關文章：大埔宏福苑五級火｜港保險業動員支援宏福苑居民 主動聯絡受影響客戶 加快理賠 保聯：險企有力應付巨額賠償

專家料火險20億足夠大廈重建

對於網傳宏福苑「大廈屋殼及公共地方」（火險）保額20億元，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄接受《星島頭條》訪問時相信，金額經過專業人士、測量師評估，萬一樓宇結構出現問題，20億元應足夠支付大廈重建的建築費。

至於其「第三者責任（人身傷亡及財物責任）」，他說不清楚宏福苑投保的保單條款，但批評若法團就每一事件投保1000萬元則肯定不足夠，因為這金額僅按法例最低要求，「我們不會建議買這麼少」，若屋苑單位數目多，一般會建議投保過億元。因為「第三者責任」保險投保額不足以賠償的話，法團要自行承擔。

相關文章：大埔宏福苑五級火｜大維修期間發生火警 火險賠償樓宇結構損毀 保額不足需向承建商追討
 

24分鐘前
