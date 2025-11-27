港股反彈 成交未配合動力不足｜古天后

11月27日，大致天晴及非常乾燥。市場憧憬聯儲局12月減息，周四為美國感恩節假期，美股假期前繼續升，道指周三高開83點後，升幅擴大至最多458點，收市道指仍升314點，報47427；標指續彈46點或0.69%，報收6812；納指再升189點或0.82%，報收23214。重磅股中，Nvidia收市反彈1.4%，微軟升1.8%，之前連續3日創新高嘅Google母企Alphabet則回吐1.1%。

摩通：標指最牛升破8000點

據貨幣市場顯示，聯儲局下月減息機會約80%，明年底前再減息3次；相比之下，交易員一周前僅押注合共減息3次。摩根大通策略員Dubravko Lakos-Bujas估計，標指明年底將升見約7500點，較現水平有11%上升空間，理由係預計至少未來兩年盈利增長介乎13%至15%。喺最牛情景下，即聯儲局放鬆政策幅度大過預期，標指有望升破8000關口。

該行另一策略員Mislav Matejka估計，企業盈利增長帶動下，泛歐Stoxx 50指數明年將升14%。美國10年期債息一度升4.3個基點，報4.043厘；對息口較敏感嘅2年期債息漲4.1個基點，至3.5厘。美滙指數曾升0.3%，報99.96，其後溫和回吐；日圓回落0.44%至156.74兌每美元。

加密貨幣「一哥」比特幣先跌後升3.7%，重返9萬美元水平，報90300美元水平。南韓網絡巨頭Naver宣布，以103億美元收購當地最大加密貨幣平台Upbit的營運商Dunamu，將以股份支付作價。現貨金價最多漲1.03%，每盎斯報4173.42美元。德銀明年平均金價預測從原先4000美元，調高至4450美元。

港股結算後或有較明確方向

港股昨日高開152點，重上二萬六關，升幅一度擴大至241點，高見26136，其後升幅逐步收窄，幾乎打回原形，全日僅升33點，報收25928，雖然連升三個交易日，但二萬六關再度得而復失，繼續未能企穩二萬交關收市，成交額僅2070億元，成交反映買賣兩閒，動力不足，亦係大市一直未能企穩二萬六原因。

雖然中美關係進一步緩和，以及減息預期再度升溫，美股近日持續反彈，港股雖有跟隨，但始終成交未能配合，上升動力欠奉。加上目前資金仍然較集中流入傳統股份，如高息股及防守性較高股份，佔指數比重較高嘅科技股卻表現平平，以至恒指遲遲未能企穩二萬六關。資金繼續輪動，如外圍市況保持良好，港股仍有望向上挑戰20及50日線，即26150至26300水平，並回補10月18日所遺下嘅下跌裂口，不過年結在即，不少基金早已提早收爐，或於明年1月再從新作部署，現階段投資者宜持盈保泰，不宜過份進取。

至於港股短期維持區間上落，上方26300-26500阻力仍大，下方料25000-25300有不俗支持。今日為美國感恩節假期，亦為11月期指結算日，料早段大市窄幅上落，完成結算後或有較明確方向，留意大市能否重上20日線即26200水平企穩與否，決定後市去向。

古天后