港股暫反彈 料20及50日線阻力仍大｜古天后

11月26日，早上清涼，日間非常乾燥。美股延續反彈，道指周二高開34點後曾小幅轉跌，其後拾級而上，升幅一度擴大至734點，收市道指仍升664點或1.43%，報47112；標指升60點或0.91%，報6765；納指倒升153點或0.67%，報23025。

「AI泡沫未有爆泡，只係漏氣」

Meta據報正洽購Alphabet旗下Google嘅AI晶片，刺激後者股價收市上揚1.5%，創歷史新高；Nvidia被搶市佔率，股價一度急挫7.1%，收市跌幅收窄至2.6%，為表現最差道指成份股。服裝零售商Abercrombie & Fitch（A&F）及電子產品零售商百思買（Best Buy）上調業績展望，股價分別急升37.6%及5.3%。藥廠默克（Merck）升5.2%，為升幅最大道指成份股。華爾街專家、Yardeni Research創辦人Ed Yardeni認為，AI泡沫未有爆泡，只係漏氣，不過標指今年底7000點目標，恐怕要押後到明年先實現，因為投資者沽出AI相關股份獲利。

美國多項數據出爐，11月份會議局消費信心指數從10月95.5急降至88.7，遠差過預期93.3；標普Case-Shiller樓價指數顯示，9月份美國二十大城市樓價按年升1.36%，略低過估算上升1.4%，全國樓價升1.29%。此外，因華府早前停擺而暫停發放嘅數據陸續公布，當中，9月份零售銷售按月升0.2%，差過預期增長0.4%，期內扣除汽車及汽油的銷售增加0.1%，遜預期升0.3%。另一方面，美國9月份生產物價指數（PPI）按年升2.7%，略高過預期增加2.6%，按月增0.3%，符合預期，期內核心PPI按年升2.6%，略低過預期2.7%增幅，按月增0.1%，少過預期0.2%增幅。

美國10年期債息曾跌5.1個基點，報3.984厘，對息口較敏感嘅2年期債息降3.42個基點至3.4627厘。特朗普或聖誕節前提名下任聯儲局主席，美國財長貝桑於CNBC訪問中預期，總統特朗普於聖誕節前提名下任聯儲局主席。美滙指數一度回落0.49%，報99.65，日圓上揚0.71%至155.8兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣最多回吐3.19%，報86,220美元。

恒指企穩26000有機會補裂口

中美元首通電話，反映中美關係目前穩定，利好市場氣氛，恒指昨日高開高走，一度升352點，高見26069，可惜午後二萬六關再一次得而復失，報收25894，升幅收窄至178點。至於成交額2311億元，亦未見配升勢做到價量齊升，目前只視為調整市中反彈。不過阿里巴巴(09988)公布業績後，一度帶動夜期再度升越26000關，夜期曾高見26100水平，可惜其後BABA倒跌，夜期亦未能企穩26000關，ADR則逼近26000關，今早黑期則於26000水平徘徊，預期今早大市高開。

大市能否高開高走，仍要視乎一眾科技股表現，只要能企穩26000關，大市短期仍有機會回補10月18日所遺下嘅下跌裂口26188-26252，期指順勢修復30日線26113，20日線26191及50日線26290。至於能否進一步再向上，則有待觀察。目前大市於26200-26300水平阻力仍大，成功企穩則持續反彈，不過26500水平阻力更大。

基於年結將至，基金及一般投資者取向更為審慎，料大市再突破高位機會甚低，今年餘下時間，料大市仍維持區間上落。至於短線大市料於25300-25500有支持，而上方26300至26500阻力不少。

