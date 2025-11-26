恒指升33點 兩萬六再失而復失 美團憧憬休戰升6% 專家：跌勢已喘定｜港股收市

外媒報道，主張盡快減息的白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）為下任聯儲局主席熱門人選，加上再有聯儲局官員放鴿，美國12月減息預期升溫。市場氣氛回暖，恒指收報25928點，升33點，連續兩日未能企穩兩萬六關口，仍錄三連升累升708點或2.8%。大市成交額2070億元，為10月8日以來最少。

美國財長貝森特表示，總統特朗普可能在聖誕節前公布下任聯儲局主席人選，彭博引述消息指，特朗普親信哈塞特暫為大熱門。另外，聯儲局理事提名人、白宮經濟顧問委員會主席米蘭認為，美國經濟需要大幅度減息，以令貨幣政策儘快趨於中性。在接連聯儲局官員放鴿下，根據芝商所FedWatch工具顯示，市場對12月減息0.25厘的機率由一周前的30.1%，大增至84.9%；維持不變的機率由69.9%，降至15.1%。

港股三大指數連升3日，恒指高開152點，早段升幅曾擴大至242點，高見26136點，不過尾段升幅一度收窄至13點，終收報25928點，升33點。國指收報9162點，升4點。科指收報5618點，升6點。

京東升2% 傳競購建行大廈業權

科技股個別發展，將於本周五放榜的美團（3690）收報103.8元，勁升5.6%，為表現最好的三大指數成份股。有本地媒體引述消息指，京東（9618）有份參與競購麗新發展（488）的中環中國建設銀行大廈五成股權，且出價最高，京東（9618）收報114.8元，升2.1%。不過，小米（1810）收報40.1元，跌0.6%；騰訊（700）報619.5元，跌0.9%。

周大福蔚來績後挫6%

業績股捱沽，周大福（1929）績後收報14.31元，跌6.1%，為表現最差的藍籌股；蔚來（9866）報43.9元，跌6.2%，為表現最差的科指成份股。阿里巴巴（9988）報154.8元，跌1.9%。高盛表示，阿里績後負面表現主要反映投資者對管理層預告商品交易總額（GMV）相關收入增長將放緩，以及中國電商EBITA將因競爭加劇而出現波動感到憂慮，高盛因應市場競爭及對即時零售的投入，將阿里港股目標價由199元降至192元。

個別股份方面，深交所公布，萬科兩隻境內債因跌幅達到或超過20%，而被臨時停牌。消息拖累萬科企業（2202）收報3.88元，跌6.3%。滙控（005）報107.6元，升0.7%。

譚智樂料短期25000至26000橫行

富途證券首席分析師譚智樂表示，臨近美國感恩節假期，加上市場沒有明顯焦點，預計恒指短期於25600至26600點區間橫行，而兩萬六關口為心理關口。他指出，市場流動性或因減息而有所改善，故不會對港股短期看得太淡，又提及港股已由之前的下跌走勢轉為喘定。

-----

恒指今早高開152點，升幅一度擴大至242點，高見26136點，其後轉弱，截至中午報26013點，升119點或0.46%，險守兩萬六關，成交1,139億元；科指中午報5640點，升28點或0.51%。

淘寶閃購首階段規模擴張結束

藍籌股中，將於本周五公佈季績的美團（3690）半日大升5.9%，單隻股份已貢獻恒指近50點升幅，連同友邦（1299）及比亞迪（1211）分別升1.8%及3.4%，力撐大市；不過，阿里（9988）及騰訊（700）逆市跌1.1%及0.5%，限制了大市走勢。

消息面上，阿里中國電商事業群CEO蔣凡昨晚在業績電話會議上表示，淘寶閃購的第一階段規模擴張已結束，將進入「效率優化」的第二階段。有關言論獲解讀為阿里「暫時休戰」，刺激美團股價急升，京東（9618）股價半日亦升2%。

美銀：蔚來估值已反映虧損收窄

另一方面，蔚來（9866）績後捱沽，半日跌逾7%。美銀證券表示，將蔚來2025及26年銷量預測分別下調5.5%及上調0.4%，non-GAAP淨虧損預測收窄11%及18%；蔚來港股目標價降至52港元，蔚來美股（NIO）目標價降至6.7美元，重申「中性」評級，因其估值已反映銷量增長及虧損收窄。

周大福同店銷售最壞時期或已過

此外，周大福（1929）績後亦跌7.4％。不過，美銀證券指10月至11月中旬銷售趨勢、利潤率指引優於預期，將周大福2026、2027財年淨利潤預測分別上調6%及1%，目標價微升至17.6元，重申「買入」評級，主因同店銷售增長的持續改善可能支撐估值重評。該行又認為，周大福管理層對同店銷售增長指引略為保守，認為指引有上行空間，並相信同店銷售增長下滑的最壞時期已經過去，其推動業務轉型的舉措可能支持盈利復甦。

-----

美國財長貝森特表示，美國總統特朗普或將在聖誕節前公布新任聯儲局主席人選。美媒報道，白宮已完成第二輪候選人面試，前白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）暫時成為領跑者。市場憧憬聯儲局未來可激進減息，刺激美股三大指數向上，其中道指收市升664點或1.43%，報47112點；標指升60點或0.91%，報6765點；納指升153點或0.67%，報23025點。至於反映中概股走勢的金龍指數，升0.35%至7753點。

英偉達稱領先業界整整一代

焦點股中，市場憂慮Google（GOOGL）AI晶片可能威脅英偉達（Nvidia，NVDA）在AI基礎設施的霸主地位下，英偉達在社交平台回應表示，為Google在AI領域取得了巨大進展而高興，公司將持續向Google供應晶片，而英偉達領先業界整整一代，是唯一能夠運行所有AI模型，並且在所有計算場景中實現這一點的平台。Google及英偉達周二股價一升一跌，前者升1.5%至323.44美元，後者跌2.6%至177.82美元。

阿里：AI服務嚴重供不應求

港股方面，恒指今早高開152點，報26046點。阿里巴巴（9988）昨日公佈上季收入2478億元人民幣，按年升5%，經調整淨利潤103.5億元人民幣，按年跌72%，差過市場預期。不過，集團首席執行官吳泳銘表示，AI服務嚴重供不應求，估計3年內皆不存在「AI泡沫」，並稱該集團年初提出的3,800億人民幣三年AI投資規模「可能偏小了」，不排除加大投資。該股開市報154元，跌2.4%。

其他科網股普遍向上，騰訊（700）升0.6%；美團（3690）升逾4%；小米（1810）升0.6%；京東（9618）升0.4%；不過，百度（9888）開市跌近1%。

佑駕創新折讓近10%配股

個股消息中，佑駕創新（2431）配售1,401.28萬股新H股，集資約2億元，相當於經擴大已發行股本的3.3%，每股配售價14.88元，較上日收市價16.53元折讓近10%。該股開市報16.2元，跌2%。

螞蟻購耀才要約時間延長4個月

此外，耀才證券（1428）公佈與螞蟻簽訂修訂協議，將收購要約時間延長4個月，最終截止日期更新為2026年3月25日。該股開市報8.4元，升12%。

北水動向方面，昨日淨買入港股111.66億元，阿里巴巴（9988）、快手（1024）及贛鋒鋰業（1772）分別獲淨買入56.16億元、5.71億元及2.46億元；而中海油（883）、中芯（981）及騰訊（700）則分別遭淨賣出2.03億元、1.76億元及8,998萬元。