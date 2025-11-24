雷軍自斥1億增持小米 日前公司8億元回購：有底氣

小米（1810）連日大手回購股份後，主動披露創辦人、董事長兼首席執行官雷軍亦於11月24日，以個人名義斥資逾1億元增持260萬股，令其持股比例微升至23.26%。小米指，正透過實際行動，向市場傳遞對公司前景充滿信心的明確訊號。

小米股價自6月高見61.45元，過去兩個月持續受壓，低見36.62元，累挫40%。至近期股價喘定。

今年回購金額逾23億

小米示，已分別於本月20日及21日連續兩日進行回購，合共購回2,150萬股股份，總斥資金額超過8億元。若計及今年以來的回購操作，小米年內累計回購金額已超過23億元，屬在港上市的科技股中位居前列。

上季汽車等創新業務轉錄經營盈利

該集團指出，管理層及公司連串增持回購的「底氣」，或來自其穩健的基本面及創新業務的突破，上季小米總收入1,131億元（人民幣，下同），按年增長22.3%；經調整淨利潤為113億元，大增80.9%。小米指出，其「手機×AIoT」核心業務穩步增長，而備受市場關注的智能電動汽車及AI等創新業務更首次實現單季度經營盈利，反映業務已開啟規模化及加速發展的階段。

上周第50萬輛小米汽車正式下線

在智能電動汽車業務方面，小米指出，於本月20日宣布，第50萬輛小米汽車正式下線，創下全球新能源車企最快達成此里程碑的紀錄，標誌著其智能電動汽車業務已步入高速成長軌道。雷軍當天在社交平台表示：「行勝於言、以行踐言，我們會用行動向大家交出更好的答卷。」

