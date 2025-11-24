Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

雷軍自斥1億增持小米 日前公司8億元回購：有底氣

股市
更新時間：21:49 2025-11-24 HKT
發佈時間：21:49 2025-11-24 HKT

小米（1810）連日大手回購股份後，主動披露創辦人、董事長兼首席執行官雷軍亦於11月24日，以個人名義斥資逾1億元增持260萬股，令其持股比例微升至23.26%。小米指，正透過實際行動，向市場傳遞對公司前景充滿信心的明確訊號。

小米股價自6月高見61.45元，過去兩個月持續受壓，低見36.62元，累挫40%。至近期股價喘定。

今年回購金額逾23億

小米示，已分別於本月20日及21日連續兩日進行回購，合共購回2,150萬股股份，總斥資金額超過8億元。若計及今年以來的回購操作，小米年內累計回購金額已超過23億元，屬在港上市的科技股中位居前列。

上季汽車等創新業務轉錄經營盈利

該集團指出，管理層及公司連串增持回購的「底氣」，或來自其穩健的基本面及創新業務的突破，上季小米總收入1,131億元（人民幣，下同），按年增長22.3%；經調整淨利潤為113億元，大增80.9%。小米指出，其「手機×AIoT」核心業務穩步增長，而備受市場關注的智能電動汽車及AI等創新業務更首次實現單季度經營盈利，反映業務已開啟規模化及加速發展的階段。

上周第50萬輛小米汽車正式下線

在智能電動汽車業務方面，小米指出，於本月20日宣布，第50萬輛小米汽車正式下線，創下全球新能源車企最快達成此里程碑的紀錄，標誌著其智能電動汽車業務已步入高速成長軌道。雷軍當天在社交平台表示：「行勝於言、以行踐言，我們會用行動向大家交出更好的答卷。」

相關新聞：

小米澄清「電池生產線起火事件」 非電池有設計缺陷

小米第50萬輛整車正式下線 雷軍「非常激動」 稱持續做好3件事

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
8小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
16小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
9小時前