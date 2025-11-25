阿里巴巴收市後放榜 大行籲聚焦AI多於外賣燒錢 專家教績前部署：150不容再失

阿里巴巴（9988）今天收市後公布季績，綜合多家券商預計，阿里經調整利潤中位數約168億元（人民幣，下同），按年下跌54%。上季處於外賣大戰白熱化階段，大行料阿里即時零售業務勁蝕350億元，但認為更應聚焦其人工智能（AI）發展成效。專家分析，近期市場資金從科技板塊流走，並不急於趁業績撈底。

阿里雲料多賺25%

券商預計阿里巴巴收入中位數為2,452億元，即按年上升3.7%。盈利方面，券商料核心的中國電商業務EBITDA為130億元，新業務劃分下EBITDA按季料大跌66%；國際數字商業繼續接近扭虧為盈；阿里雲EBITDA或繼續按年25%的高增長。

券商阿里9月底止季度預測：

項目 金額（人民幣） 按年變動 總收入 2,452億 +3.7% 經調整EBITA 142億 -65% ↳中國電商集團 131億 N/A* ↳國際數字商業集團 -1.5億 收窄95% ↳雲智能集團 33億 +25% ↳所有其他 -45億 N/A* 經調整淨利潤 168億 -54% *分類調整後無法比較

摩通料上季燒錢350億

阿里的外賣燒錢情況成重點之一，摩根大通預計，即時零售業務虧損擴大至350億元，但料已見頂，用戶及外賣員規模擴大，預期助目前12月底止季度虧損收窄至280億元。富瑞亦認為即時零售可幫助其他電商商業務發揮更好成績。

「所有其他」業務藏AI生意

AI方面，摩根士丹利預期阿里雲收入增長可達32%，同時提醒應留意阿里「所有其他」分類的業務，當中包括千問大模型、夸克搜尋等，屬近期阿里加大投資的AI領域，可反映AI成效。

大行指出，阿里的「所有其他」業務分類中，包括千問大模型等AI發展，可反映其表現。

譚朗蔚：偷步炒業績添風險 留意AI盈利能力

股票部署方面，富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，阿里即時零售燒錢已是預期之內，並非業績重點，反而應關注阿里如何展示其AI盈利能力，「市場會想投資創造到穩定收入（的AI股）」。

譚朗蔚續指，近期資金從科技股流出，轉至保守的高息股，估計阿里巴巴亦正隨大市調整，即使業績後大升大跌，亦料較為短暫，「偷步入市反而冒業績風險」，建議股民可以業績後才考慮行動。他又指，從技術上分析「150蚊不能再失，回升到160蚊勢頭明顯啲先做，唔使貪平。」