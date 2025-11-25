阿里巴巴收市後放榜 大行籲聚焦AI多於外賣燒錢 專家教績前部署：150不容再失
阿里巴巴（9988）今天收市後公布季績，綜合多家券商預計，阿里經調整利潤中位數約168億元（人民幣，下同），按年下跌54%。上季處於外賣大戰白熱化階段，大行料阿里即時零售業務勁蝕350億元，但認為更應聚焦其人工智能（AI）發展成效。專家分析，近期市場資金從科技板塊流走，並不急於趁業績撈底。
阿里雲料多賺25%
券商預計阿里巴巴收入中位數為2,452億元，即按年上升3.7%。盈利方面，券商料核心的中國電商業務EBITDA為130億元，新業務劃分下EBITDA按季料大跌66%；國際數字商業繼續接近扭虧為盈；阿里雲EBITDA或繼續按年25%的高增長。
券商阿里9月底止季度預測：
|項目
|金額（人民幣）
|按年變動
|總收入
|2,452億
|+3.7%
|經調整EBITA
|142億
|-65%
|↳中國電商集團
|131億
|N/A*
|↳國際數字商業集團
|-1.5億
|收窄95%
|↳雲智能集團
|33億
|+25%
|↳所有其他
|-45億
|N/A*
|經調整淨利潤
|168億
|-54%
|*分類調整後無法比較
摩通料上季燒錢350億
阿里的外賣燒錢情況成重點之一，摩根大通預計，即時零售業務虧損擴大至350億元，但料已見頂，用戶及外賣員規模擴大，預期助目前12月底止季度虧損收窄至280億元。富瑞亦認為即時零售可幫助其他電商商業務發揮更好成績。
「所有其他」業務藏AI生意
AI方面，摩根士丹利預期阿里雲收入增長可達32%，同時提醒應留意阿里「所有其他」分類的業務，當中包括千問大模型、夸克搜尋等，屬近期阿里加大投資的AI領域，可反映AI成效。
譚朗蔚：偷步炒業績添風險 留意AI盈利能力
股票部署方面，富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，阿里即時零售燒錢已是預期之內，並非業績重點，反而應關注阿里如何展示其AI盈利能力，「市場會想投資創造到穩定收入（的AI股）」。
譚朗蔚續指，近期資金從科技股流出，轉至保守的高息股，估計阿里巴巴亦正隨大市調整，即使業績後大升大跌，亦料較為短暫，「偷步入市反而冒業績風險」，建議股民可以業績後才考慮行動。他又指，從技術上分析「150蚊不能再失，回升到160蚊勢頭明顯啲先做，唔使貪平。」
