毛衣生產商南旋控股指關稅戰影響輕微 明年訂單正面 拓面料業務謀增長

為多個國際知名服務品牌代工的針織品製造商南旋控股（1982），行政總裁文宇軒表示，今年受關稅戰影響輕微，目前形勢緩和下，客戶對明年訂單需求仍穩定正面。南旋主席王槐裕就指出，該公司正積極拓展毛衣產業鏈生意，維持傳統毛衣生意規模之下，透過面料業務成未來增長點，並會持續在越南擴建廠房。

客戶有實力 關稅戰毋損訂單

文宇軒表示，今年關稅戰對訂單影響不大，因為該公司主打中端毛衣路線，主要客戶亦有實力，成功保障毛利率水平，而關稅對該中端定位的產品帶來額外成本，亦相對可控。他又稱，南旋與數個大客戶長期合作，近期開始討論明年訂單情況，獲得的前景預測資訊，仍較穩定及正面。

維持毛衣生意規模 獲得現金流

發展方面，王槐裕表示，該公司的毛衣市場規模較為固定，故未來將毛衣銷量穩定在3000多萬件水平，持續獲得現金流之下，加強拓展其他業務，包括面料業務將成新增長點，另外亦正在越南設立供應鏈上游的羊絨紗線廠房，以滿足當地製造商本地採購需求。

盈利及毛利率創半年新高

南旋控股在關稅戰背景下，過去半年盈利、毛利率及派息金額均創新高。截至9月底止純利3.36億元，按年增長12.7%，派中期息每股0.11元，升12.2%。期內收入為28.3億元，按年增加1.6%，毛利率21.6%，提升1.7百分點。

對於股東回報，王槐裕指，其派息比率大約75%，未來要視乎現金情況及資本支出，而目現金流良好，資本支出隨著未來兩年廠房落成會減少，暫時未見有大變化。