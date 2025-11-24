Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高鈞賢太太旗下美妍堂遭勒令停牌 疑涉唱高散貨 市值遠超同業 賬面身家近27億

更新時間：12:54 2025-11-24 HKT
發佈時間：12:54 2025-11-24 HKT

藝人高鈞賢太太黃梓漫所創辦的美妍堂（MCTA）上月在美國上市，定價4美元，股價短短半個月間升逾6倍，以停牌前收報29.355美元計，公司市值達38.7億港元，帶挈持有近七成股權的黃梓漫身家賬面增至近27億元；不過，美妍堂早前突然停牌，被勒令11月12日至25日暫停交易，並被美國證交會高調指其股價涉及人為操縱。

不明人士透過社交媒體推薦買賣

美國證交會早前引用《證券交易法》12（K）勒令美妍堂停牌。該條款賦予證交會權力，在認為有必要保障投資者和公眾利益時，可要求上市公司的股票暫停交易。聲明指出，有不明人士透過社交媒體向投資者推薦買賣美妍堂，並要求他們上傳交易截圖，此舉令人懷疑有人旨在推高美妍堂的價格和成交量，涉嫌操縱股價。

美妍堂公關回覆媒體查詢時則表示，公司現處於敏感階段，堅決支持監管機構維護市場秩序，正積極配合調查，初步核查未發現違規行為，並指公司現時經營穩健。

黃梓漫比高鈞賢年輕十載

今年32歲的黃梓漫比高鈞賢年輕十載，但在美容界打滾多年。根據美妍堂上市文件顯示，黃梓漫在美容健康和中醫保健有豐富經驗，2015年創立護膚品牌Athena Beauty，參與生產和銷售，以及透過微信在內地建立超過100個銷售點。

據招股文件，黃梓漫持有美妍堂約69.3%股權。

至於美妍堂是一家連鎖養生美容中心，提供美容、健康和產後護理服務，總部位於香港，在銅鑼灣、尖沙咀、沙田和觀塘合共擁有4家分店。截至今年3月底止年度，收入約622萬美元，按年升3.4%；純利約119美元，按年升46%。

市值遠高於醫思健康及修身堂

不過，相對於本港其他醫療美容股，醫思健康（2138）去年營業額逾41億港元，張玉姍創辦的修身堂（8200）營業額亦達8.4億港元，美妍堂只屬中小規模公司。若以市值比較，美妍堂停牌前市值達38.7億港元，醫思健康及修身堂最新則分別只有7.35億港元及3,902萬元。

多間香港公司遭美證交會勒令停牌

另一方面，美國證交會今年9月宣布成立特別工作小組，專門打擊跨境欺詐、市場操縱等活動後，已接連有香港公司遭勒令停牌。其中包括去年7月在美上市的QMMM Holdings（QMMM），該公司創辦人兼主要股東桂濱曾參加《中年好聲音3》而令知名度大增。

此外，經營美容護膚品牌的Pitanium Limited（PTNM），以及提供綜合投資者關係服務的Etoiles Capital Group（EFTY），同樣被指有身份不明人士透過社交媒體操縱股價，因而遭勒令停牌。
 

