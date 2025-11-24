Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股上周急跌後料有反彈｜古天后

股市
更新時間：09:21 2025-11-24 HKT
發佈時間：09:21 2025-11-24 HKT

11月24日，大致天晴，日間天氣乾燥及溫暖。投資者對美國聯儲局下月減息預期降溫，加上憂慮AI股份估值過高，拖累美股上周表現；與此同時，中日關係因為日本首相高市早苖言論變得關張，中港股市上周急跌，恒生指數上周累跌1352點，跌幅高達5.08%，為七個月以來表現最差嘅一星期，周五收市報25220。不過周五晚美股反彈，港股喺夜期時段及ADR均見反彈，夜期重上25500水平。今早黑期仍企於25500水平徘徊，料今早大市將高開。不過能否高開高走仍有疑問，由於上周五明顯跌穿100日線，約25650，如未來兩個交易日內無法送上100日線，港股仍有機會進一步向下尋底。

美12月減息機會仍在

美股因為聯儲局官員發表有關減息言論而波動，當有官員放鷹，表示12月無必要減息，美股即大幅下跌。不過當美股急跌後，又有官員放鴿，令美股周五回升。其實聯儲局官員換屆在即，現任官員為求連任，或會順從特朗普多次要求減息要求，所以12月減息機會仍在。只係美股近日走勢極為波動，港股隨之上上落落，預期繼續波動，即使本周開局先反彈，但目前於26000將見阻力。

港股料結算後才有明確方向

本周阿里巴巴（9988）及美團（3690）將公布業績，預期港股將跟隨此兩重磅科技股業績波動。另一方面，隨着美國政府結束停擺，陸續公布經濟數據，本周較重要嘅經濟數據包括有GDP及關鍵通脹指標個人消費開支PCE，亦會左右美股及港股表現。

暫時恒生指數好淡分水嶺為25550-25650，下方初步支持為25200及25000，重要支持為24800/24500；上方初步阻力為25850-25950，較大阻力為26250-26350。如果大市無法回補11月18號所遺下嘅下跌裂26188-26252，以及收復全部移動平均線，則無法扭轉目前弱勢，更深度調整危機未能完全解除。本周四為美國感恩節假期，同日為期指結算日，估計暫時大市於結算前仍反覆，或待結算過後再有更明確方向。

古天后

