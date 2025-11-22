Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

禮來市值突破1萬億美元 成全球首家「萬億級」藥企 今年來股價升36%

股市
美國藥業巨頭禮來（Eli Lilly，LLY）市值突破1萬億美元，成為全球首家達成這一成就的製藥公司，亦是繼巴菲特投資旗艦巴郡後，美國第二家達到1萬億美元市值的非科技公司。

禮來周五收報1059.7美元，升1.57%。

GLP-1藥物領域領先對手

減重注射劑Zepbound和糖尿病治療藥物Mounjaro爆炸性普及的推動，禮來在GLP-1藥物領域，超越主要競爭對手諾和諾德(Novo Nordisk)，獲投資者青睞。今年以來股價已升超過36%。

這兩種藥物為禮來帶來了驚人的銷售增長，該公司上月表示，第三季度Mounjaro收入達到65.2億美元，較前一年增長109%。同時，Zepbound在此期間銷售額達到35.9億美元，較上年同期激增184%。

口服版本將於明年上市

隨著使用批准和保險覆蓋範圍的擴大，對這些治療藥物的需求持續增長。此外，禮來預計其熱門藥物的口服版本將於明年上市，將為患者提供比注射更方便的選擇，同時也便於公司生產。

由於禮來可能將繼續在減重藥物市場保持主導地位，一些分析師認為到2030年代初，該市場價值可能超過1,500億美元。

不過，諾和諾德在這一領域仍然是禮來的強大競爭對手，輝瑞(Pfizer)本月較早時在與諾和諾德的100億美元競購戰中贏得了肥胖症藥物製造商Metsera。

1923年首推商業胰島素

禮來由製藥化學家兼美國內戰聯邦軍隊老兵伊萊·禮來(Eli Lilly)於1876年創立。長期以來，該公司一直處於糖尿病治療領域的前沿，於1923年推出了世界上第一種商業胰島素。禮來1952年在紐約證券交易所上市，數十年來依靠一系列廣受歡迎的產品來驅動其大部分利潤和收入。這些產品包括胰島素、抗抑鬱藥百憂解(Prozac)和最早的脊髓灰質炎疫苗。


 

