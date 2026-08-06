流動圖書館使用人數參差 有服務站每年僅數十人到訪 申訴專員公署主動調查

申訴專員陳積志今日（6日）宣布展開主動調查康文署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務。申訴專員公署指出，流動圖書館不時暫停服務，而且使用人次參差，部分服務站每年到訪人次由數十至數千不等，故公署會審視如何善用這些圖書館設施，更好地在不同群組推廣閱讀文化，以配合國家「十五五」規劃有關推動全民閱讀的大方向。

申訴專員陳積志今日（6日）宣布展開主動調查行動，詳細審研康樂及文化事務署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務。政府新聞處

有流動圖書館使服務站每年僅數十人到訪

申訴專員公署指出，康文署流動圖書館不時暫停服務，而且服務站的使用人次參差，例如位處不同公共屋邨的流動圖書館服務站，每年到訪人次由數十至數千不等，反映服務站的選址有可改善之處；「喜」動圖書館的到校活動次數亦偏低。此外，社會有意見認為，流動圖書館的服務時間及停泊位置，未能切合市民需要；亦有意見要求增設自助圖書站。

公署：內地經驗值得香港借鏡

公署又指，內地不同城市有極多推廣及便利閱讀的措施，包括建立覆蓋廣泛的自助圖書站網絡，在住宅區、商業中心、地鐵站附近的行人通道等人流密集地方設置24小時服務的自助圖書站；融入數位閱讀、人工智能及虛擬實境等先進科技，提升閱讀的趣味性及互動體驗；以及舉辦各項多元創新的活動，將閱讀滲透至市民的日常生活之中等，而相關成功經驗十分值得香港借鏡。

申訴專員陳積志今日（6日）宣布展開主動調查行動，詳細審研康樂及文化事務署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務。政府新聞處

陳積志認為，流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站，是圖書館網絡的重要組成部分，能夠填補固定圖書館未能覆蓋的服務需要，而隨着推動全民閱讀已提升至國家戰略層面，故決定展開主動調查行動，詳細審研相關服務，包括服務規劃、設施的維修保養、引進科技的措施、檢討服務的機制、推廣及宣傳工作等，並在有需要時提出適切的改善建議，更好地在不同群組推廣閱讀文化。



